Feijóo dice que el PP ya propuso en noviembre prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de la Comunidad Autónoma y candidato a la reelección, Jorge Azcón (d), durante una rueda de prensa, en el Aeropuerto de Teruel. - Javier Escriche - Europa Press

El veto del PP es total para menores de 14 años mientras que el texto del Gobierno permite el acceso a cualquier menor de 16 si sus padres le dejan

TERUEL/MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que su partido ya propuso prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que el Gobierno elevará la prohibición de acceso a redes sociales a todos los menores de 16 años sin consentimiento paterno.

Actualmente, la Ley de Protección de Datos prohibe el acceso de menores de 14 años a las redes sociales al impedirles ceder sus datos personales, pero, al mismo tiempo, permite a todos ellos, hacerlo si tienen el consensimiento de sus padres.

Feijóo también ha apuntado que junto con esta prohibición también ha planteado permitir el acceso a menores entre 14 y 16 años solo con consentimiento paterno. Por su parte, el proyecto de Ley de entornos digitales que se tramita en el Congreso recoge la prohibición de acceso de los menores de 16 años a redes al impedirles ceder sus datos pero, al mismo tiempo, permite acceder a todos los menores de 16 años si tienen el permiso de sus padres para ceder esos datos.

"Yo lo anuncié desde Madrid en el mes de noviembre del año pasado, no creo que haga falta ir a Dubái para conocer las propuestas de la oposición", ha dicho Feijóo, este martes, en una rueda de prensa en Teruel, en relación al anuncio realizado sobre este tema por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Núñez Feijóo ha explicado que el PP ha presentado con anterioridad una enmienda al Proyecto de Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se tramita en el Congreso en el sentido indicado, y ha ironizado: "El presidente del Gobierno por lo menos debería pagarnos el 'copyright' de esa propuesta".

En concreto, fuentes del PP han precisado que Feijóo avanzó en noviembre un Plan de Protección para los Menores en el Entorno Digital con más controles y la implicación de las empresas tecnológicas.

Además, apuntan que el grupo parlamentario popular propuso ese mes "más de medio centenar de enmiendas", registradas en el Congreso, a la ley de protección al menor en los entornos digitales del Gobierno.

ACUSA AL PSOE DE "BLOQUEAR" LA NORMA EN EL CONGRESO

El PP acusa al PSOE de "bloquear dicha" ley y le pide que "acepte" sus medidas, entre las que destaca la "enmienda 256", por la que proponen, según las mismas fuentes, que "los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, a excepción de aquellos de más de 14 años que cuenten con 'consentimiento expreso y verificable' por parte de sus padres o tutores, así como un horario de descanso digital nocturno para ellos".

En concreto, la enmienda 256 del PP, consultada por Europa Press, propone dar un "plazo de seis meses" al Gobierno desde la entrada en vigor de la norma, para regular "los mecanismos necesarios para impedir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años mediante la implementación de sistemas eficaces de verificación de edad".

Además, precisa que "los menores de entre 14 y 16 años podrán acceder a las redes sociales únicamente con el consentimiento expreso y verificable de sus progenitores, tutores o representantes legales" y sugiere incluir "mecanismos en las redes sociales que permitan establecer un horario de descanso digital para los menores de 16 años, en horario entre las 22:00 horas y las 8:00 horas, durante el cual las redes sociales no podrán ser accesibles por los menores".