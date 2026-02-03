El PSOE negociará el veto total en redes para menores de 16 años con una enmienda a la ley que ya tramita el Congreso

Archivo - Hemiciclo del Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista negociará en el Congreso la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años, anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transformación Digital.

De este modo, los socialistas tratarán de endurecer el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que ya está en tramitación urgente en el Congreso, a través de una enmienda transaccional.

Poco después del anuncio del jefe del Ejecutivo, el ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, de Sumar, ha recordado que esta medida ya está recogida en el mencionado proyecto de ley.

Actualmente, el proyecto, sujeto a cambios, señala que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años, lo que impide en la práctica que accedan a redes sociales. No obstante, también especifica que el tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, lo que implica que sí podrán acceder a redes con el permiso de sus padres. La enmienda que plantearía el PSOE eliminaría la posibilidad de que los padres permitan este acceso a los hijos menores de 16 años.

PROPUESTA NO PLANTEADA HASTA AHORA POR EL PSOE

En todo caso, el texto ya superó la toma en consideración, tras el rechazo de una enmienda a la totalidad de Vox el pasado mes de septiembre. Además, terminó el plazo de enmiendas parciales y el texto en fase de informe en la Comisión de Justicia.

Curiosamente, los socialistas no habían planteado en sus enmiendas parciales lo que ahora ha anunciado Sánchez, mientras que otros grupos parlamentarios sí plantearon cambios en la prohibición de acceso de menores de 16 años a las redes. Por ejemplo, el PP pide que se prohíba totalmente el acceso a los menores de 14 años y que se permita con consentimiento paterno entre 14 y 16.

De este modo, ahora los socialistas tendrán que presentar una enmienda transaccional y negociar este cambio con otros grupos parlamentarios. Como los 'populares', Junts, Bildu o ERC, han planteado enmienda para modificar el precepto y en la mayoría sí se contempla que los menores de 16 años puedan acceder a las redes si tienen el permiso paterno.