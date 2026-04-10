Rego traslada el apoyo del Gobierno a Kian, el alumno de 14 años al que EEUU ha prohibido la entrada - JUVENTUD E INFANCIA

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado el apoyo del Gobierno a Kian, el alumno de 14 años de origen iraní seleccionado para participar en Nueva York en un proyecto educativo de la ONU al que Estados Unidos ha prohibido la entrada.

Así lo ha señalado el Ministerio en un comunicado, ante una situación que consideran "completamente injustificada".

Rego le ha indicado que, a pesar de varios intentos, "por el momento no ha sido posible revertir la situación", aunque le ha asegurado que seguirán intentándolo.

Durante el encuentro que han mantenido este viernes en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia, ambos han valorado conjuntamente posibles alternativas para garantizar su participación en los programas de Naciones Unidas, así como otras posibles vías.

Entre ellas, la ministra Rego se ha mostrado dispuesta a ofrecer España como sede para futuras ediciones. Rego ha asegurado que "la historia de Kian es la historia de cómo la guerra afecta también en las vidas cotidianas".

Además, ha señalado la "hipocresía" de la administración Trump, a la que ha acusado de "vulnerar sistemáticamente el derecho internacional y, en este caso, bloquear el acceso de un niño que va a la sede de un organismo internacional como son las Naciones Unidas".