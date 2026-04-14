CCOO convoca huelga en las Oficinas de Extranjería y CSIF denuncia plantilla insuficiente en Correos y sin formación

Archivo - Oficina de Correos donde se podrán presentar solicitudes de forma presencial.. - CORREOS - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del próximo 21 de abril, coincidiendo con el inicio de la regularización extraordinaria de migrantes. De este modo, el sindicato pretende denunciar la situación que atraviesa el personal de dichas oficinas, dependientes del Ministerio de Política Territorial, debido a la creciente carga de trabajo. Por su parte, CSIF ha denunciado la falta de personal en Correos y de formación para abordar el proceso.

En 2024, las Oficinas de Extranjería tramitaron un total de 1,2 millones de expediente cifra, cifras que se incrementan a un ritmo de 150.000 expedientes nuevos cada trimestre, según CCOO. Por ello, considera "insostenible" la situación de cara al nuevo proceso de regularización que supondrá una carga adicional de trabajo. La lista de espera para una cita en Extranjería es actualmente de 90 días.

CCOO ha expresado, no obstante, su apoyo a la regularización pero rechaza el proceso diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para llevarla cabo. Según el sindicato, solo cinco oficinas de Extranjería se encargarán de recoger las solicitudes y serán Tragsa y Correos quienes asuman la mayor carga de trabajo hasta el 30 de junio.

Así, según el sindicato, está previsto reforzar la plantilla de Tragsa con 193 contratos nuevos, pero no el personal de Extranjería. "Nosotros reclamamos que fuese Extranjería quien realizase las tramitaciones y que se reforzasen nuestras plantillas de forma definitiva porque, una vez transcurra el tiempo de presentación de solicitudes, serán estas oficinas las que se encarguen de culminar todo el proceso, dando respuesta a las personas que no tengan la documentación completa, teniendo que renovar las tarjetas de residencia dentro de un año", ha explicado el responsable de sindicato en Extranjería César Pérez, en declaraciones a Europa Press.

En su opinión, la situación es "inaguantable" porque las condiciones laborales del personal son ya "peores" que las de otros departamentos de la Administración General. "Nos encontramos con muchas vacantes porque las retribuciones son un 40% más bajas que las del personal de la Seguridad Social y un 30% que las del Sepes, por lo que tenemos muchas fugas de empleados que piden plazas en otros sitios", ha lamentado Pérez, que teme que la situación se agrave en los próximos meses.

1.000 TRABAJADORES DE CORREOS

CSIF también ha expresado su preocupación porque no se han adoptado los refuerzos necesarios de personal y de medios para garantizar que el proceso se desarrolle con fluidez y "se eviten colapsos administrativos, como ya se están registrando en algunos ámbitos". En el Ministerio del Interior sostienen que el personal encargado de expedición de documentos está experimentando ya una sobrecarga de trabajo.

Respecto a Correos, estiman que unos 1.000 trabajadores de unas 700 oficinas de toda España se encargarán de la tramitación de solicitudes con cita previa y en horario de mañana y tarde. Está previsto que este millar de trabajadores reciban formación específica entre este miércoles y el viernes, ya que se calcula que hasta el 20 por ciento del total de solicitudes se realicen físicamente en sucursales y oficinas. Esta formación se centrará en el proceso técnico de la tramitación, y no resolverán dudas sobre documentación, requisitos y otros aspectos administrativos.

Pero CSIF Correos denuncia que estas medidas son insuficientes porque "los refuerzos de personal se realizarán en aquellas oficinas donde el Ministerio de Inclusión detecte afluencias masiva". Lamentan, además, que el Gobierno ha esperado "hasta el último momento para preparar este proceso". También denuncia que no se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que se producirá en la actividad ordinaria de Correos y que la formación es insuficiente.