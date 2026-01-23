CEAR reclama agilizar la homologación de estudios superiores a migrantes para su "inclusión real y efectiva"

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido agilizar la homologación de estudios superiores a migrantes y refugiados para su "inclusión real y efectiva", con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra este sábado 24 de enero.

En este sentido, la ONG ha avisado de que, aunque muchos migrantes y refugiados cuentan con titulaciones superiores en sus países de origen, en España siguen ocupando mayoritariamente sectores precarizados.

A su juicio, la causa principal son los "complejos" procesos de homologación de títulos universitarios o superiores extranjeros, con tiempos de espera "desmedidos", que se convierten "en un escollo más para el proceso de inclusión, aumentando el desaliento, la frustración y la sensación de desaprovechamiento personal y profesional".

"Estos retrasos, que en muchos casos se prolongan durante años, suponen una vulneración práctica de los derechos a la educación y al trabajo digno", ha apuntado.

Igualmente, ha llamado a tomar medidas para afrontar esta situación y facilitar el acceso al empleo de personas formadas. Para ello, ha indicado que "los servicios relativos han de reforzarse con personal cualificado, de cara a agilizar los trámites de homologación y equivalencias".

También ha añadido que es "vital" establecer vías de tramitación y resolución "rápidas", así como la simplificación de los procedimientos, tal y como marca la normativa europea. "Esto debe incluir la reducción efectiva de los tiempos del proceso e, incluso, el cumplimiento de los plazos ya vigentes, con transparencia y un enfoque de atención personalizada", ha defendido.

De la misma manera, CEAR ha explicado que es posible implementar políticas dirigidas a equiparar el procedimiento al que se aplica a la ciudadanía de la Unión Europea, permitiendo trabajar sin haber obtenido la homologación definitiva cuando se pueda acreditar formación y experiencia previa.

"En el Día Internacional de la Educación, es imprescindible recordar que el derecho a la educación incluye también el reconocimiento de los aprendizajes previos. Garantizar el acceso a la homologación en condiciones justas y razonables es clave para que los derechos de las personas migrantes y refugiadas se traduzcan en una inclusión real y efectiva", ha concluido.