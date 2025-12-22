CEAR respalda a Saiz como nueva portavoz del Gobierno y confía en la continuidad de sus responsabilidades en migración

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) durante el acto de jura de su nuevo cargo como ministra portavoz del Gobierno en el Palacio de La Zarzuela, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Pool

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha respaldado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno y confía en la continuidad de sus responsabilidades en migración.

"La organización pone en valor su importante trayectoria y considera que continuará ejerciendo su responsabilidad como hasta ahora en lo relativo a sus competencias sobre migraciones, resaltando la relevancia del momento actual en el que España se enfrenta al desafiante reto de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo durante el primer semestre de 2026", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto la ONG en declaraciones a Europa Press preguntada por el nuevo nombramiento de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa y cubre así el puesto de portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autónomicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Saiz (Pamplona, 1975), fue antes de ser ministra candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y, en la pasada legislatura, consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno en Navarra.