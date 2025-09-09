Consejo.- El Gobierno aprueba una nueva declaración de emergencia para atender a niños gazatíes enfermos o heridos

Archivo - El avión A400M medicalizado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con un grupo de 15 niños gazatíes. - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migrac

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una nueva declaración de emergencia, la cuarta de estas características, para atender a niños gazatíes enfermos o heridos.

En concreto, permite la prestación de servicios y adquisición de suministros básicos e imprescindibles para la atención de personas, especialmente niños, procedentes de Gaza. Así, responde al compromiso de atención sanitaria con los pacientes que se desplazan desde Gaza por motivos de enfermedad grave y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Según ha indicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta declaración nace tras "evidenciar la necesidad de ofrecer cobertura asistencial urgente a más enfermos y sus familiares".

También ha detallado que las acciones incluidas en esta declaración de emergencia incluyen servicios de transporte, acogida temporal --alojamiento, manutención y cobertura de otras necesidades básicas--, acompañamiento e intervención social, atención psicológica, jurídica, traducción e interpretación.

En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el compromiso de España con el pueblo palestino "ante el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza". "Esta medida no solo garantiza la continuidad de tratamientos médicos esenciales en territorio español, sino que también ofrece la posibilidad de que estos menores, junto a sus familiares, encuentren un entorno seguro y digno en el que rehacer sus vidas tras haber vivido el horror de la guerra", ha apuntado.

MÁS DE CIEN PERSONAS ATENDIDAS DESDE 2024

En junio de 2024, y en respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de España anunció su compromiso para acoger a menores procedentes de Gaza con enfermedades graves y que requiriesen un tratamiento médico y hospitalario de urgencia, así como la atención de sus familiares. Desde entonces, este programa ha atendido a más de un centenar de personas, entre pacientes y acompañantes.

Dentro de esta iniciativa, se encuentran los enfermos más graves como pacientes de oncología, y más en particular, niños, para los que es esencial la continuidad en sus tratamientos. Para dar una respuesta con la inmediatez y eficacia que requiere esta situación de crisis humanitaria, la Secretaría de Estado de Migraciones ha adoptado cuatro declaraciones de emergencia, todas ellas con un período de vigencia de 90 días.

Para Saiz, "la magnitud de este sufrimiento, especialmente entre la población más vulnerable, exige una respuesta decidida de la comunidad internacional", para lo que España "ha querido dar un paso más en esa dirección". "Esta ayuda humanitaria refleja lo mejor de nuestra sociedad: humanidad, coordinación y un compromiso inquebrantable con quienes sufren una tragedia injustificable", ha concluido.

En las operaciones de evacuación, tratamiento y acogida están involucrados los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.