Correos forma a mil profesionales para atender en sus oficinas a migrantes solicitantes de regularización extraordinaria

Archivo - Una oficina de Correos. - CORREOS - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Correos ha formado a en torno a 1.000 profesionales para atender presencialmente a los solicitantes de la regularización extraordinaria de inmigrantes que podrán acudir a presentar su solicitud a 371 oficinas de Correos a partir del próximo lunes.

"En el proceso participarán en torno a 1.000 profesionales de Correos, tras haber recibido un programa de formación y capacitación, orientado a que las personas que participen cuenten con los conocimientos y habilitaciones necesarias para realizar las gestiones, incluida la representación del migrante para realizar la solicitud", ha señalado Correos en un comunicado difundido este miércoles, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Correos ha difundido el listado con las 371 oficinas repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional, a las que podrán acudir los solicitantes desde el próximo lunes 20 de abril hasta el 30 de junio para presentar la solicitud de regularización de manera presencial.

Para ello, apunta que será imprescindible obtener previamente cita previa de forma telemática (desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060). Esta cita se podrá obtener a partir de este jueves 16 de abril.

Una vez obtenida, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas. Además del acceso a la cita previa, toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluyendo la documentación a presentar y los requisitos de los solicitantes, se podrá consultar también en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y a través del número teléfono de Información Administración General del Estado 060.

Las oficinas de Correos habilitadas para este proceso se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, "teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y necesidades en materia de extranjería de cada provincia", según señala.

Este proceso, según precisa, se enmarca dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos en la modificación de la Ley Postal en julio de 2025 que reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía.

Para el presidente de Correos, Pedro Saura, la participación en la regularización de inmigrantes "reafirma la importancia de la red de Correos como un instrumento del Estado que facilita y aporta soluciones en la ejecución de políticas de alto impacto y extraordinario valor para la sociedad, pues gracias a este proceso se reconoce una realidad: la necesidad de dar tranquilidad, una vida digna y seguridad a trabajadoras y trabajadores inmigrantes que ya residen en España y aportan una enorme vitalidad económica y cultural al país".

Según recuerda Correos en su nota, el proceso de regularización extraordinaria está dirigido a todas las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida en el país. El Gobierno prevé que puedan beneficiarse de esta medida, que entra en vigor este miércoles 15 de abril, 500.000 extranjeros.