Entidades sociales celebran el inicio del trámite para la regularización extraordinaria de migrantes: "Justicia social"

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han celebrado este martes el inicio de los trámites por parte del Gobierno para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, a través de un Real Decreto, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Consideran la medida de "justicia social".

En este sentido, desde Accem dicen que la regularización supone un "avance" en la garantía del acceso y la igualdad de derechos y la protección de todas las personas que viven en España.

"Esta medida se dirige a personas que ya residen en España, forman parte de nuestra sociedad y contribuyen a ella, facilitando poder salir de situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de derechos", apuntan.

Además, indican que la regularización tiene un "impacto positivo" en el conjunto de la sociedad, porque "visibiliza y facilita la inclusión de las personas". Respecto al aspecto laboral y económico, añaden que "la medida permitirá aflorar situaciones de empleo que podrían estar en la economía sumergida". "Esto favorece la cotización a la Seguridad Social y fortalece la economía", subrayan.

Del mismo modo, afirman que, a la espera de conocer los detalles del procedimiento, desde Accem, confían en que se articule "como un proceso garantista, ágil y eficaz, que ofrezca una respuesta real y adecuada a las personas afectadas".

CEAR RECLAMA MECANISMOS ESTRUCTURALES

Asimismo, la directora general de CEAR, Mónica López, llama a reforzar mecanismos que no sean extraordinarios, mecanismos estructurales "para que las personas migrantes no tengan que estar meses y años en la irregularidad y por tanto puedan desde el primer día de su llegada a España trabajar y desarrollar una vida en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos".

"Son medidas que favorecen no solo a la población migrante, sino también a la población autóctona y a la sociedad en general, porque permite que las personas contribuyan a la sociedad y de alguna manera estén integradas y viviendo al igual que el resto", concluye López.

Del mismo modo, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, valora "positivamente" el anuncio del Ejecutivo en declaraciones a Europa Press. Si bien, apunta que están "a la espera de conocer los detalles concretos de sus condiciones y de su tramitación para que sea ágil y dé una respuesta inmediata a las personas que puedan ser beneficiarios de la misma".

"Es de justicia que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones. Sin duda es la normativa ordinaria la que tiene que establecer un mecanismo de regularización permanente ajustado a la realidad del país", asegura.

También recalca que esta medida responde a una "aspiración compartida" por parte de los movimientos sociales, por lo que, a juicio de la ONG, es "muy positivo" que se haya activado en este momento por parte del Gobierno.

"AVANCE" PARA LA INFANCIA

Mientras, Save the Children ve la medida como un "avance" para la infancia y defiende que "regularizar es cuidar: más estabilidad, más derechos, más futuro para niños y niñas y sus familias".

Desde UNICEF España consideran que el proceso de regularización de personas migrantes aprobado este martes "va a contribuir a promover la integración social de muchos niños y niñas vulnerables y sus familias, y a prevenir su marginación social".

"En una situación administrativa de irregularidad, las familias solo pueden acceder a empleos informales, tienen muy pocas posibilidades de acceder a la protección social y muchas dificultades para conseguir vivienda. Además, también afrontan importantes barreras de acceso a la salud y viven con el miedo de ser detectados y, eventualmente, expulsados del país a pesar de llevar tiempo viviendo en España. Todas estas circunstancias que afectan a los padres y madres terminan impactando gravemente en la vida de los niños y niñas", ha advertido la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.

UNICEF: 147.000 MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR

Según señala UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas viene recomendando a los países que faciliten vías para la regularización de los migrantes en situación irregular que residan con sus hijos, una circunstancia que, en 2019, se estimó que afectaba a "unos 147.000 niños y niñas en situación irregular en España".

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, también ha celebrado la regularización extraordinaria de personas migrantes y ha puesto en valor "la fortaleza del tejido social y la importancia de un Tercer Sector y una sociedad civil organizada y unida".

"La aprobación de esta medida supone un avance decisivo en el reconocimiento de los derechos de miles de personas que viven en nuestro país y que, hasta ahora, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad jurídica y social", ha valorado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

Por otro lado, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) también han aplaudido la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto.

En esta línea, las entidades consideran esta medida como "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aún a costa de mantenerles en situación irregular".

"Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión", han subrayado.

PALIAR LAGUNAS DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

Además, el grupo eclesial considera que la regularización extraordinaria es un "complemento imprescindible" al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.

"El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria", han subrayado.

Según han advertido las entidades de Iglesia, el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables como "las personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos ,o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.

También se encuentran en esta situación, según han señalado, "los trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad y familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas".