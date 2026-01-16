España resuelve 160.951 expedientes de protección internacional en 2025, un 67% más que en 2024 y récord desde 1992

Archivo - Cientos de personas, la mayoría marroquíes, guardan cola en la oficina para tramitar los asilos situada en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos, a 3 de agosto de 2021, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, ha resuelto en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. Esta cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

En concreto, según ha informado este viernes el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska con datos provisionales cerrados a 31 de diciembre, en 2025 se han formalizado 144.396 solicitudes de protección internacional. España se sitúa así como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea, por detrás de Alemania y Francia.

Por nacionalidades, el país de procedencia con más solicitudes presentadas ha sido Venezuela, con 85.413 peticiones, un 59,2% del total, lo que supone 20 puntos más que en 2024. En segundo lugar se sitúa Mali, con 16.004 solicitudes formalizadas.

En esta misma línea, Venezuela y Mali han sido los únicos países de los 20 primeros cuya cifra de solicitantes ha aumentado respecto a 2024. Les siguen, por número de peticiones, Colombia (14.524), Perú (3.511) y Senegal (3.333).

Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (43.585), por delante de Andalucía (20.013) y Cataluña (17.206).

El pasado año se han concedido 7.838 estatutos de refugiado, un 23,3% más que en 2024. Las cinco primeras nacionalidades de las personas reconocidas con la condición de refugiado son Nicaragua, Colombia, Afganistán, Honduras y El Salvador. Se ha tramitado también la protección subsidiaria para 10.103 ciudadanos y 57.334 personas, venezolanos en su mayoría, han recibido autorización de residencia por razones humanitarias.

De acuerdo con estos datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 11,2%, y la tasa de protección internacional ha alcanzado el 46,8%.

3.000 SOLICITUDES DEL ESTATUTO DE APÁTRIDA

Por otro lado, en 2025 se han presentado más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se han resuelto 2.242 expedientes, lo que supone un aumento de más del 146% frente a 2024.

La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.

Durante el pasado año, la Dirección General de Protección Internacional ha otorgado también el régimen de protección temporal a 30.625 personas, lo que eleva a más de 262.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que han sido amparados por esta figura en España.