España tendrá listas 3.301 plazas para el nuevo sistema europeo de asilo desde el 12 de junio

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

El Defensor del Pueblo supervisará los derechos fundamentales en los procedimientos fronterizos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) - España dispondrá de 3.301 plazas operativas para aplicar el nuevo procedimiento fronterizo de asilo exigido por el Pacto Europeo de Migración y Asilo a partir del próximo 12 de junio de 2026.

"Se ha procedido a comunicar a la Comisión Europea los centros en los que se va a acoger a las personas solicitantes sometidas a este procedimiento fronterizo de protección internacional. Son, fundamentalmente, los centros de titularidad pública del Ministerio de Inclusión. En este punto, se ha determinado que la capacidad adecuada de España para acoger a personas sometidas a este procedimiento será de 3.301, aunque el número de plazas puestas a disposición para el procedimiento será mucho mayor. Las 3.301 plazas estarán en todo caso disponibles para el procedimiento de frontera el 12 de junio de 2026", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Senado, al ser interpelada por la senadora del PNV, Nerea Ahedo, sobre las medidas de implementación diseñadas para aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado el 14 de mayo de 2024 durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Durante su intervención, Saiz también ha detallado que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha la adaptación operativa del sistema migratorio español. En este sentido, ha revelado que desde finales de 2025 funcionan tres grupos de trabajo conjuntos entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio del Interior, con participación de la Policía Nacional. Estos equipos técnicos trabajan en sistemas de triaje migratorio, procedimientos de protección internacional, y de unidades informáticas.

De la misma manera, ha confirmado que el Ministerio del Interior trabaja en una propuesta normativa para adaptar el ordenamiento jurídico español al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. "El Ministerio del Interior ha trabajado en una propuesta normativa completa de implementación del Pacto que modifica la Ley de Asilo y la Ley Orgánica de Extranjería, aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contribuido realizando sus aportaciones", ha explicado.

El Gobierno también impulsará una reforma del sistema de acogida y protección internacional mediante la modificación. Según ha avanzado la ministra, este mismo lunes se ha abierto el proceso de consulta pública para adaptar la normativa española a la Directiva europea de Acogida.

Otra de las medidas anunciadas por la titular de la cartera de Migraciones es la designación del Defensor del Pueblo como "mecanismo de supervisión" de los derechos fundamentales en los procedimientos fronterizos de asilo, tal y como exige el nuevo marco europeo.

Igualmente, ha añadido que el Gobierno mantiene un "mecanismo permanente" de coordinación entre los ministerios de Interior, Exteriores e Inclusión para garantizar la "correcta aplicación" del pacto.

Saiz ha calificado el pacto como "la reforma más relevante de la política migratoria y de asilo en muchísimo tiempo" y ha recordado que España fue uno de los primeros países en remitir a Bruselas su Plan Nacional de Implementación, presentado en diciembre de 2024. Si bien, ha admitido "dudas" sobre el reglamento de retorno; el concepto de "tercer país seguro"; y la lista europea de "países de origen seguro".

"Pero en cualquier caso, nuestro país es un firme defensor del pacto en su conjunto y de su plena aplicación. España garantiza plenamente el cumplimiento del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo desde su entrada en vigor y lo hará tanto mediante las adaptaciones normativas necesarias como a través de las medidas operativas y procedimentales ya desplegadas por la Administración General del Estado", ha subrayado.

En su turno de réplica, Saiz ha avanzado que el Gobierno espera abordar próximamente la implementación del pacto en una conferencia sectorial de migraciones junto a las autonomías. "Le digo que la puerta de la colaboración y la cooperación en la gestión de flujos migratorios y su impacto siempre ha estado abierta y va a seguir estando, con independencia de la entrada en vigor del pacto, para abordar las necesidades que tengan las diferentes comunidades autónomas", ha apuntado.

PNV DENUNCIA "FALTA DE INFORMACIÓN" Y COORDINACIÓN

Por su parte, Ahedo ha criticado la "falta de información" y coordinación con las comunidades autónomas ante la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el próximo 12 de junio.

Además, ha reclamado un "plan de migración estructural" y ha advertido de que, a menos de tres semanas de la aplicación del nuevo marco europeo, las autonomías siguen sin conocer cómo se implementará realmente el sistema. "Las comunidades le pedimos participación activa en la implementación del pacto, con voz y voto, siendo parte del mecanismo de seguimiento, con gobernanza compartida, que supone participación y capacidad de incidencia, no la cogobernanza con la que nos intentaron engañar en la pandemia. Que comparta información, que habilite canales estables de interlocución", ha precisado.

La senadora también ha mostrado preocupación por el impacto del pacto sobre los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. "No sabemos si son antes menores y los atiende la comunidad autónoma o son primeros solicitantes de asilo y los atiende el Estado", ha indicado.

Finalmente, ha pedido tener en cuenta a los territorios que gestionan "de forma directa" los efectos de las rutas migratorias y ha demandado "más competencias" en materia migratoria para Euskadi "para una gestión desde la responsabilidad y desde la cercanía".