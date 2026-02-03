La FEMP afirma que los ayuntamientos "carecen de información" sobre la regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, durante la presentación del balance de siniestralidad vial en vías urbanas del año 2024, en la sede de la FEMP, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha asegurado este martes que los ayuntamientos "carecen de información" sobre la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno.

"Son muchos los interesados en obtener información del proceso y se dirigen a los consistorios a recabar datos, sin que estos puedan responder a sus demandas", ha señalado la FEMP.

En este sentido, ha indicado que los ayuntamientos "carecen de información" y que "poco más pueden añadir" a lo que expresó recientemente la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde avanzó que se habilitarán espacios para lleva a cabo la tramitación: Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, vía telemática y oficinas de la Seguridad Social.

Además, la FEMP ha indicado en un comunicado que los ayuntamientos están remitiendo a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno a los ciudadanos que acuden a oficinas municipales a preguntar por el proceso de la regularización extraordinaria de migrantes.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada iniciar el trámite para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos.