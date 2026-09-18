López defiende la complejidad del traslado al puerto de Ceuta y afea al PP que "pone velas para que salga mal"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los migrantes de Ceuta van a estar "mejor" en el campamento provisional de acogida habilitado en el Puerto de Ceuta, ha defendido la "complejidad" de la operación de traslado y ha afeado al Partido Popular que está "poniendo velas para que salga mal".

"Me parece una vez más una irresponsabilidad, una gravedad y un no saber estar a la altura en pleno proceso de realizar una operación tan compleja, cuando tantos funcionarios, servidores públicos, cuerpos y fuerzas del Estado, todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal, no entiendo esa actitud siempre destructiva", ha reprochado López, este viernes, en declaraciones a los medios, preguntado por las acusaciones de caos por parte de la oposición.

El ministro ha explicado que el traslado al puerto de Ceuta es una "operación compleja" y que el objetivo es "realojar a esas personas, que no estén durmiendo en la calle y en la playa", que "se les pueda filiar y agilizar el proceso" para "devolver la normalidad a Ceuta".

"¿Vamos a discutir si es mejor que estén en el puerto o durmiendo en la playa?", ha preguntado López, al tiempo que ha insistido en que "se consensuaron" unos espacios de acogida con la ciudad de Ceuta, "entre ellos, el puerto", que se ha acondicionado.

En este sentido, ha pedido no "discutir lo indiscutible". "¿Va alguien a defender que están mejor fuera de esas instalaciones en el puerto que dentro? Eso es ridículo. Todos sabemos que van a estar mejor en esas instalaciones. Y que tener a la gente alojada en esas instalaciones es el primer paso para poder hacer un proceso de filiación rápido, seguro y con garantías", ha zanjado.

En cuanto a los menores, ha insistido en que el objetivo final es el "reagrupamiento familiar" pero ha precisado que lo primero es "el interés mayor del menor" y que el proceso exige "unas garantías".