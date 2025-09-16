Marlaska asegura que desde el Gobierno están "atajando" la venta de citas para realizar trámites de petición de asilo

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en sesión de control en el Senado que desde el Gobierno están "atajando" la venta fraudulenta de citas para realizar trámites de extranjería y petición de asilo.

"Lo estamos atajando a través de operaciones policiales y también, en segundo término, a través de exigir el certificado digital, la identificación también por vídeo, también trabajando con las ONG, que nos dan y nos reportan información muy clara al respecto".

Así lo ha expresado al ser preguntado en la Cámara Alta por la senadora del Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo, sobre los trámites de los demandantes de asilo, quien ha manifestado que "el trámite es poco ágil" y que lleva a "situaciones de desprotección, abocando a muchos a vivir en la calle".

"Llevamos cinco meses donde el número de expedientes es superior y bastante superior al número de entradas de protección internacional. Seguimos trabajando en ello, es una preocupación máxima", ha respondido Marlaska.

Asimismo, ha añadido que desde el Gobierno se está "trabajando en medios, en personal, en procedimientos y en medios informáticos" que faciliten la gestión. "Todavía tenemos margen de mejora necesario, como siempre digo", ha concluido.