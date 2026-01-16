Más de 1.300 migrantes han llegado de forma irregular a España en los primeros 15 días de 2026, 60,4% menos que en 2025

Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.370 migrantes han llegado de forma irregular a España en los primeros quince días de 2026, un 60,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 3.460, según los datos publicados este viernes por el Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 1.194 migrantes, un 65% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 3.409 llegadas. Este año han arribado en 27 embarcaciones, 29 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 476 migrantes a la Península (325) y Baleares (151), lo que supone un 155,9% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 186. En este caso han llegado en 22 embarcaciones, 14 más que las del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 256 más de los que entraron de forma irregular hasta el 15 de enero del año pasado, lo que supone el 371% más. Estas personas han arribado en 15 embarcaciones, 12 más que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 34 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 29,1% más, y han llegado a bordo de siete embarcaciones, dos más que del 1 al 15 de enero del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 718 migrantes, un 77,7% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (3.223). Este año han llegado a bordo de cinco embarcaciones, un 89,6% menos que el año pasado, con 48.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 176 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 245,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 172 migrantes, 121 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron cuatro, cuando en 2025 hasta la misma fecha no se habían producido llegadas. Por vía marítima no se han producido llegadas, según Interior.