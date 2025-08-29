La ministra de Igualdad condena la "inhumanidad" de Abascal por pedir hundir el barco de Open Arms

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado la "inhumanidad" y "desprecio absoluto a los derechos fundamentales" del líder de Vox, Santiago Abascal, por su mensaje en el que pedía hundir el barco de rescate a migrantes Open Arms.

"La inhumanidad, el desprecio absoluto a los derechos fundamentales de las personas y el odio al diferente son posiciones políticas ilegítimas que no caben en nuestra Constitución, ni en nuestra democracia, ni en nuestra convivencia", ha expresado Redondo en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de la red social 'X' y recogido por Europa Press.

En su mensaje del pasado miércoles en esta red social, Abascal definía el navío de la ONG Open Arms como "barco de negreros" y pedía "confiscarlo" y "hundirlo", unas declaraciones que han despertado multitud de críticas por parte de miembros del Gobierno.

Entre otros, se han pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificándolo de "discurso de odio"; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha pedido "más humanidad" frente a los "raudales de odio" de Abascal; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que le ha afeado su "frivolidad" inadmisible, o el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha tachado a Abascal de "fascista".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado al líder de Vox que la ONG es una "organización humanitaria que rescata personas en el mar" y le ha preguntado si también pediría hundir el barco en el caso de que "rescatara a sus padres, hermanos o hijos".

Desde Open Arms han asegurado este viernes que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo" y han aseverado que seguirán trabajando "frente al miedo y frente al odio".