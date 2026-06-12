ONG destacan la "profunda" visión de León XIV sobre migración: "Ha puesto en valor la importancia de la vida"

El Papa León XIV durante un encuentro con migrantes en el Centro Las Raíces, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Alejandro J. Rosa/ACFI/Europa Press/Pool - Europa

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han destacado la "profunda" visión del Papa León XIV sobre la migración y señalan que "ha puesto en valor la importancia de la vida humana", según han asegurado en declaraciones a Europa Press tras la visita del Pontífice a España.

En este sentido, el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Canarias, Juan Carlos Lorenzo, explica que la agenda de León XIV, marcada por la realidad migratoria, "ayuda a retomar el foco de la atención mediática, no solo a nivel nacional o a nivel europeo, sino a nivel mundial, en la movilidad humana, en una realidad que afecta a miles y cientos de miles de personas en todo el mundo y una realidad que está costando muertes".

"Pero su visión de las personas migrantes, de las migraciones, no es una visión solo desde la perspectiva de la concordia, de la paz y de la solidaridad. No, es una visión mucho más profunda, mucho más operativa", asevera.

En esta línea, hace alusión al discurso del Pontífice en el muelle de Arguineguín, donde "habla de que la dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, proceso serio de acogida e integración y también políticas que permitan a las personas vivir con dignidad en su propia isla".

De la misma manera, recalca su agenda "de gran calado, de gran profundidad, de gran efecto transformador", que, a su juicio "no deja de ser sino un aviso a navegantes". "Pretende con su mensaje que ésta sea transformadora", subraya.

Lorenzo también indica que el Pontífice, con su mensaje, "ha puesto en valor que la importancia de la vida humana y que la vida de las personas migrantes también importan".

"Ha sido un mensaje con una carga de profundidad bastante importante en el que señala también de manera muy clara que no basta con constatar la realidad, no basta con gestionar la llegada, no basta con distribuir las cifras, sino que tenemos que ir un paso más allá, a extraerlo de la emergencia, a extraerlo de la autocomplacencia y realizar políticas que sean realmente transformadoras y que mejoren el bienestar de las personas", argumenta.

REFLEXIÓN COLECTIVA

Por su parte, Accem se ha referido al centro de 'Las Raíces', en Tenerife, que gestiona esta ONG, en el que el Pontífice se ha referido a la migración como una "oportunidad para el enriquecimiento mutuo" y ha llamado a la empatía con los migrantes. "Desde Accem, estamos completamente de acuerdo con estas palabras y valoramos el altavoz que ha supuesto para esta realidad. Creemos que es muy importante para que llegue a toda la sociedad y favorezca la reflexión colectiva", afirma.

Del mismo modo, la entidad considera que las palabras del Papa sobre la realidad migratoria "reflejan la necesidad de que existan vías legales y seguras" para que "el Mediterráneo y el Atlántico dejen de ser 'cementerios sin lápidas'", tal y como ha dicho León XIV.

"Las personas que tienen que salir de su país o huyen de situaciones de guerra, persecución o violencia no deberían tener que jugarse la vida en peligrosas rutas migratorias y/o tener que ponerse en manos de inhumanas mafias para poder estar a salvo", recalca.

Asimismo, Accem valora la "importancia" de las palabras del Papa en cuanto a migraciones, así como que León XIV "haya puesto las vidas de las personas que migran en el centro del discurso público, apelando a la responsabilidad compartida de todos los países ante el drama migratorio".

DESTINO PARA QUIENES HUYEN DE LA VIOLENCIA

Por último, la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina, ha recordado que España sigue siendo un destino para personas que escapan de la persecución, los conflictos y la violencia. "Se habla mucho de migración, pero no podemos invisibilizar la situación de las personas refugiadas que necesitan protección internacional", afirma.

Según los datos aportados por la agencia de la ONU para los refugiados, en 2025 llegaron a España por mar y tierra 36.775 personas, frente a las más de 64.000 registradas el año anterior, lo que supone un descenso del 43%. La tendencia se mantiene en 2026, ya que durante el primer trimestre se contabilizaron unas 6.200 llegadas, un 48% menos que en el mismo periodo del año pasado.

"Pero que lleguen menos personas no significa que haya menos necesidades de protección: una reducción en los números puede reflejar un endurecimiento de los obstáculos para salir o transitar, un incremento de los riesgos, o cambios en las rutas. Menos llegadas pueden significar más peligro", advierte.

Así, señala que la disminución de las llegadas a Canarias responde, en parte, a que las embarcaciones están partiendo desde puntos más alejados y recorriendo rutas más largas y mortales. Paralelamente, ha explicado que la ruta hacia Baleares ha experimentado un incremento de actividad en los últimos meses.

Respecto al perfil de las personas que alcanzan las costas españolas, Barrachina precisa que muchas han sufrido situaciones de "violencia extrema" tanto en sus países de origen como durante el trayecto migratorio. Además, alerta de un aumento del número de mujeres que llegan a Canarias, una circunstancia que "exige una atención específica y reforzada". "Son personas que han sobrevivido a situaciones inimaginables y que necesitan protección", concluye.