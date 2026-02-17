La Plataforma de Infancia pide reformar la Ley del Deporte para que los menores migrantes puedan competir federados

La Plataforma de Infancia pide reformar la Ley del Deporte. - PLATAFORMA DE INFANCIA

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Infancia ha reclamado la reforma de la Ley del Deporte para que la infancia migrante en situación administrativa irregular pueda acceder a competiciones federativas, en el marco del debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La organización ha apelado a todos los grupos políticos a respaldar las enmiendas que se están trabajando en la Cámara Baja y que, de aprobarse, modificarían los artículos que impiden a menores en situación administrativa irregular obtener una licencia federativa.

Según ha advertido la Plataforma, la actual redacción de la norma excluye a parte de la infancia migrante del deporte oficial al limitar la expedición de licencias y la participación en federaciones a extranjeros con residencia legal en España. En concreto, señala los artículos 9, 48.3 y 49.5 como los que generan esta restricción.

"La situación administrativa no puede estar nunca por encima de la condición de niña, niño o adolescente. Negarles el acceso al deporte federado es negarles sus derechos", ha señalado la responsable de Incidencia de la organización, Almudena Escorial, en un comunicado.

A su juicio, esta situación supone una "discriminación" que vulnera derechos fundamentales y ha subrayado que el deporte es "una actividad esencial para todas las personas y, de manera especial, para niñas, niños y adolescentes, por los múltiples beneficios que aporta a su desarrollo físico, emocional y social, así como por su papel clave en la inclusión y la socialización", como ha expresado la Plataforma.

Asimismo, la Plataforma ha citado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, que "establece la obligación de garantizar todos los derechos a la infancia sin distinción alguna, con independencia de su origen nacional o de cualquier otra condición".

En este sentido, se ha referido a la Observación General número 17 del Comité de los Derechos del Niño que subraya que el derecho al juego incluye la práctica deportiva y la participación en competiciones, sin que pueda existir discriminación por razón de origen o situación administrativa.

La Plataforma de Infancia también ha recordado que el Defensor del Pueblo ya recomendó en 2023 la reforma de la Ley del Deporte para evitar "interpretaciones que limiten los derechos de las personas migrantes" y ha subrayado que la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales "abre una oportunidad legislativa para corregir esta situación".

"Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la práctica deportiva no es una cuestión opcional, es una obligación derivada de los derechos de la infancia", ha concluido Escorial, al tiempo que ha insistido a los grupos políticos que "apoyen estas enmiendas y pongan fin a una discriminación que no tiene cabida en una sociedad comprometida con los derechos de niñas, niños y adolescentes".