Saiz atribuye el error en el envío de un migrante de Canarias a Extremadura como menor a la "irresponsabilidad del PP"

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha atribuido el error en el traslado de un migrante supuestamente menor de edad de Canarias a Extremadura a la "irresponsabilidad" del PP.

"Estas son las consecuencias de la irresponsabilidad del Partido Popular en lo que tiene que ver con asumir una competencia para la que tiene más fondos que nunca", ha argumentado Saiz en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press al ser preguntada por el malestar del presidente canario, Fernando Clavijo, que ha acusado al Gobierno de "dejadez". El ejecutivo canario ha acusado a la Delegación de Gobierno de no seguir el procedimiento para determinar la edad de los migrantes.

La ministra ha evitado referirse a las críticas de Clavijo y ha invitado a "dirigir la pregunta a los que verdaderamente son responsables de esta cuestión" para recordar, a continuación, que "las competencias" en materia de menores son de su "compañera Sira Rego". En cualquier caso, ha insistido en desviar la responsabilidad a las comunidades gobernadas por el PP "que se niegan a asumir una competencia que es suya".

"Por supuesto que en año y medio un menor no acompañado puede cumplir la mayoría de edad, pero cuando, desde hace meses, se exigía responsabilidad y humanidad al PP, me estaba refiriendo a esto, porque cada día que pasa en la vida de un menor no acompañado es un día fundamental en cuanto a protección", se ha defendido Saiz.

La ministra también ha evitado responder a las causas del descenso de las deportaciones de migrantes irregulares en los últimos años, que en 2024 se han reducido a 3.000. "Los datos del Ministerio están ahí, son públicos y contemplan nuestra normativa en esta situación", ha argumentado Saiz quien ha puesto en valor que las llegadas a Canarias "se hayan reducido en un 58%".

En este sentido, ha destacado la colaboración "con terceros países" que "pone de manifiesto el trabajo en política migratoria global".

Respecto a las críticas del PP por el pago de ayudas sociales a migrantes, Saiz ha defendido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha calificado de "falsos" los argumentos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En este sentido ha apelado a los datos según los cuales del 83% de los perceptores del IMV son españoles, fundamentalmente hogares con menores.