El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunci- Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha revelado que este martes habló con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, y que este mismo martes lo hará con el de Gambia, Adama Barrow, tras el incremento de llegada de cayucos a Canarias y la crisis migratoria que está registrando la isla de El Hierro.

"Hay que reconocer que están colaborando, pero, efectivamente, necesitamos una colaboración mucho más intensa", ha afirmado el jefe del Ejecutivo español en una entrevista a Espejo Público, en Antena 3, que recoge Europa Press.

"Estamos efectivamente haciendo y desplegando, no solamente una acción humanitaria, sino también una acción diplomática para frenar esta llegada de migrantes irregulares", ha declarado el presidente del Gobierno, que ha descartado que la crisis de Canarias tenga que ver con una guerra híbrida.

RUTA ATLÁNTICA, "DE LAS MENOS POROSAS"

Sánchez ha reiterado que "este pico" de entradas irregulares en la isla del Hierro "es bastante común en momentos como el actual" y que se produce en un contexto de caída de las llegadas irregulares en la costa atlántica que "es de las menos porosas".

Un total de 44.238 migrantes han entrado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, lo que supone un incremento del 39,4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando llegaron 31.742 personas, según se desprende del último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press.

En el caso de Canarias, el informe de Interior revela una subida del 65,9% en las llegadas irregulares de migrantes, con 24.364 personas que han arribado a bordo de 266 embarcaciones, 30 más que en los mismos meses de 2025 (con 14.690 a bordo de 236 pateras).

INFRAESTRUCTURA DE ACOGIDA DE CANARIAS Preguntado sobre cuál es la solución, el presidente ha contestado que están "desplegando todas las capacidades que tiene el Estado para resolver la crisis humanitaria". "Tenemos, afortunadamente, una infraestructura de acogida para esas crisis migratorias en Canarias, derivadas de las crisis migratorias que sufrimos en el año 2020 y en el año 2021 también en las Islas Canarias", ha señalado.

"Desde el plano diplomático y también del control de fronteras, estamos cooperando con Senegal, también con Cambia, para que, desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista securitario, se frene la llegada de estos cayucos", ha subrayado.

CEUTA: SITUACIÓN "MUY BUENA" RESPECTO A JULIO

En cuanto a la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado mes de julio, Pedro Sánchez ha manifestado: "La situación hoy en Ceuta, afortunadamente, es muy, muy buena en relación con la situación que tuvimos el 30 y el 39 de julio. Es decir, estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad que yo me comprometí".

Además, Sánchez ha reconocido que la crisis ha sido "muy importante, muy severa" y que en este momento permanecen en la ciudad autónoma menos de 5.000 migrantes irregulares y en torno a unos 3.500 menores. El jefe del Ejecutivo ha explicado que la de los menores será "muy probablemente" la crisis que haya que gestionar entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España.