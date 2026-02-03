Sumar alerta de que migrantes en situación irregular carecen de certificado digital para pedir online su regularización

Archivo - El portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha alertado este martes de que los migrantes en situación irregular carecen de certificado digital para pedir por vía telemática su regularización en el procedimiento extaordinario anunciado por el Gobierno, y que estima que puede beneficiar a medio millón de extranjeros.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que una de las propuestas que desde Sumar están haciendo es que se puedan realizar los trámites de forma virtual y ha insistido en que "los mecanismos de administración tienen que atender esas circustancias".

"Las personas que están en situación irregular no tienen derecho a acceder a un certificado digital, con lo cual esto se dificulta la gestión, salvo que se tomen también medidas extraordinarias en el procedimiento de regularización para que se puedan realizar los trámites de forma virtual", ha explicado.

Esta reclamación por parte de Sumar tiene lugar después de que la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asegurase la semana pasada que el trámite para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes podrá realizarse por vía telemática, aparte de en oficinas de la Seguridad Social y delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Por otro lado, el diputado de Sumar considera necesario "el refuerzo" de las oficinas de extranjería en España para "sacar adelante de forma eficaz y rápida" la regularización extraordinaria de migrantes.

Precisamente, Sumar, antes del anuncio por parte del Ejecutivo de la puesta en marcha de la regularización extraordinaria, registró en la Cámara Baja una proposición no de ley en la que reclama un plan de refuerzo "urgente y estructural" de las oficinas de extranjería.

PRÁCTICAS "FRAUDULENTAS"

"Se trata de una situación de infradotación en recursos humanos y técnicos vinculados al correcto funcionamiento de la función pública. A todo ello se suma un sistema de cita previa ineficaz, expuesto a prácticas fraudulentas como la venta de citas, que actúa como una barrera para acceder a la Administración", apunta la formación en la exposición de motivos de la iniciativa, consultada por Europa Press.

Santiago también ha criticado "la incoherencia del PP, que vota a favor la admisión a trámite de la ILP, luego bloquea su aprobación y ahora además sigue con el discurso de Vox, con un discurso absolutamente racista y segregacionista".

De la misma manera, al ser preguntado por la prohibición de redes sociales a menores de 16 años que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, Santiago ha afirmado que es una medida que debería llevar a cabo el Ministerio de Juventud e Infancia en su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia.