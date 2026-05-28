Torres avisa al gobierno de Ayuso sobre repatriar 110 menores migrantes: "Hay que preservar lo que dice la legislación"

1091023.1.260.149.20260528114849 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha referido este jueves a la reclamación de la Comunidad de Madrid, que ha pedido la activación "inmediata" del retorno de 110 menores no acompañados para que vuelvan con sus familias y su entorno social. "Hay que preservar lo que dice la legislación", ha aseverado.

Así se ha expresado Torres durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde también ha advertido de que "se hicieron algunas devoluciones en su momento que llevaron consigo problemas con la justicia de quienes lo hicieron".

De esta forma, Ángel Víctor Torres ha asegurado que el Gobierno va a "respetar los procedimientos legalmente establecidos". "La repatriación, la reubicación en las familias tiene unos pasos de obligado cumplimiento. No es porque no lo quiera hacer ni el ministro de Política Territorial, ni el ministro del Interior, ni el delegado del Gobierno de Madrid", ha zanjado.

En su intervención, el titular de la cartera de Política Territorial ha asegurado que el sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados "no tiene marcha atrás hasta el año 27" y ha añadido que el Gobierno aprobará "en verano" la prórroga que lo hará posible.

"Todos los menores que sigan llegando a los territorios fronteras, en un proceso exprés, con expedientes rápidos, entre la Fiscalía y demás, saldrán en pocas semanas a los territorios que los acogen", ha declarado el ministro.

EL "PROBLEMA" SERÁ A PARTIR DE 2027

En este sentido, Torres ha advertido de que "el problema está en que cuando llegue el año 27, haya o no haya elecciones, sean antes o sean después, esa Ley queda el albur de una mayoría absoluta en el Congreso o de un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia". "Se tienen que dar una de las dos cosas", ha indicado.

Según ha explicado el ministro, "la unanimidad en la Conferencia de Infancia es imposible" porque el PP no lo va a apoyar; "una mayoría absoluta, con el actual arco parlamentario", es posible; y "si gobierna Vox es imposible".

De este modo, Torres ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "qué va a hacer con Canarias" y "qué va a ocurrir con Ceuta y Melilla" si Vox dice que "no entre ningún menor en ningún territorio de España" y que tampoco habrá "ninguna plaza más para mayores" de edad. "¿Cuál va a ser la propuesta?", ha planteado al presidente de los 'populares'.

Asimismo, el ministro ha señalado que cuando se le pide a un alcalde que "eche una mano" en este asunto "hay pocos" que se ofrecen a abrir un centro en "ningún lugar de España, por eso hay que hacerlo por ley". Así, ha advertido del "riesgo" que supone para Canarias que la "ultraderecha" esté "influyendo en el gobierno de España" y "ya ha dicho el PP de Canarias que no tiene ningún problema en pactar con Vox".

Sobre si cree que la visita del Papa a Canarias puede cambiar, de alguna manera, el debate sobre la prioridad nacional, el ministro considera que "el Episcopado ha sido claro: sí a la regularización de inmigrantes, sí a la respuesta a los menores no acompañados en el conjunto del país, sí a acoger el Hondius en Canarias, todo eso lo acaba de decir el Papa".

"La caridad es una cosa, la solidaridad no es lo mismo. El pensamiento cristiano, yo no lo soy, pero tiene una base sólida y las cosas se demuestran no con la palabra, sino con las acciones", ha manifestado, para después añadir que no termina de entender "cómo se le ponen muros a los menores" o que Ayuso rechazara el traslado de los españoles del Hondius al hospital Gómez Ulla.

Así, el ministro cree que se puede terminar como en el libro de José Saramago, 'Ensayo sobre la ceguera', "en donde como se pegaba la ceguera, la gente terminaba metiendo en cuartos a sus familiares más directos y tirándoles las comidas por los habitáculos de las puertas".