Un total de 5.606 migrantes han llegado de forma irregular a España en 2026, un 50% menos que en marzo de 2025

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.606 migrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de marzo de 2026, un 50,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 11.231, según datos publicados este lunes por el Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 3.965 migrantes, un 63,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 10.948 llegadas. Este año han arribado en 150 embarcaciones, 104 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 2.622 migrantes a la Península (1.469) y Baleares (1.153), lo que supone un 39,3% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 1.882. En este caso han llegado en 135 embarcaciones, 21 más que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 456 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 15 de marzo del año pasado, lo que supone el 45,01% más. Han arribado en 80 embarcaciones, cinco más que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 284 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 32,7% más, y han llegado a bordo de 55 embarcaciones, 16 más que del 1 al 15 de marzo del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 1.334 migrantes, un 85,3% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (9.062). Este año han llegado a bordo de 13 embarcaciones, un 90,6% menos que el año pasado, con 138.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 1.641 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 479% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 1.604 migrantes, 1.338 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 37, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 17 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 15 de marzo de este año 9 personas, cuando el año pasado había llegado una. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.