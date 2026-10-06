Traslado un grupo de 300 mujeres al nuevo campamento provisional de Caballería en Ceuta

Archivo - Mujeres migrantes en el polideportivo del barrio de El Príncipe, a 4 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

CEUTA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de unas 300 mujeres han sido trasladadas al nuevo dispositivo de acogida de migrantes instalado por el Gobierno en Ceuta, en la zona de Caballería.

Todas ellas permanecían en el campamento improvisado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek en su barriada para atender a las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El recurso vecinal ha podido darse por cerrado tras la reubicación de las últimas mujeres migrantes que quedaban allí.

La Asociación de Vecinos de Sidi Embarek ha informado del cierre en una carta en la que cifra entre 800 y 900 las mujeres que han pasado por el campamento desde su puesta en marcha el pasado 6 de agosto.

HAN REGRESADO A MARRUECOS UN 60% DE LAS 900 ATENDIDAS

Según ha explicado, aproximadamente el 60% regresó voluntariamente a Marruecos, mientras que el resto se fue trasladando progresivamente a otros recursos a medida que se fueron habilitando plazas.

La entidad considera que el traslado de alrededor de 300 mujeres a las instalaciones de Caballería supone "un paso importante para cerrar esta etapa".

El dispositivo comenzó en el entorno de Sidi Embarek y posteriormente se trasladó a una carpa cedida por la ONG Luna Blanca, donde ha permanecido durante las últimas semanas.

Con motivo de la clausura, la asociación ha agradecido la colaboración recibida durante estos dos meses, especialmente la de los vecinos, que aportaron agua, hielo, alimentos, ropa, productos de higiene y mantas, entre otros materiales.

"Sin la solidaridad de la ciudadanía, sinceramente, no habríamos podido aguantar", ha señalado la entidad, que considera que la respuesta ciudadana ha sido uno de los principales apoyos durante la emergencia.

La asociación ha reconocido la colaboración de Cruz Roja, Mujeres en Zonas de Conflicto, Médicos del Mundo, Save the Children, Asociación ELIN, ACCEM, Mujeres Anónimas y Asociación El Amal, además de dedicar una mención especial a Luna Blanca y a Halima y Mustafa por la cesión de sus instalaciones y su colaboración.

COLABORACIÓN CON LAS ONG'S

La asociación también ha destacado la participación de profesionales y responsables de distintas entidades, así como de la Consejería de Servicios Sociales y del centro de San Antonio, que permitió a mujeres y niñas utilizar sus instalaciones para ducharse.

"La mejor respuesta ante una situación como esta son los valores humanos", ha sostenido la entidad, que considera que la emergencia ha puesto de manifiesto la capacidad de colaboración de la ciudad y la implicación de personas de distintas culturas, asociaciones, entidades y barrios.

La Asociación de Vecinos de Sidi Embarek ha expresado su deseo de que la situación pueda "superarse definitivamente" y que la ciudad recupere la normalidad. "No queremos acostumbrarnos a vivir en una situación permanente de emergencia", ha afirmado.