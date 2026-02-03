Vox avisa de "consecuencias" para mujeres por la regularización de migrantes y Redondo responde: "Trumpismo en España"

1048524.1.260.149.20260203183001 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el pleno extraordinario sobre el caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha avisado de que las mujeres "pagarán las consecuencias" de la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a los de Santiago Abascal de representar el "trumpismo" en España.

"Consecuencias que se verán aumentadas con la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales. Medio millón, sí, medio millón. Sin controles suficientes, sin garantías, sin pensar en la seguridad de los ciudadanos y aún menos en la seguridad de las mujeres. Regularizar en masa, señora ministra, no es protegerse, es rendirse. Y somos las mujeres las que pagamos las consecuencias", ha alertado la senadora de Vox, Paloma Gómez.

Así lo ha puesto de manifiesto Gómez en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha preguntado a Redondo sobre "cómo tiene pensado el Gobierno proteger a las mujeres españolas".

En esta misma línea, ha criticado la "nefasta política de fronteras abiertas, sin medios suficientes, sin control efectivo y sin exigir integración ni el cumplimiento" de las leyes.

Igualmente, ha subrayado que "proteger a las mujeres no es sólo poner pancartas ni crear ministerios inútiles", como el que ha dicho que es el de Igualdad. "Es garantizar seguridad en las calles, controlar fronteras, cumplir leyes y con los delincuentes paguen por su acto. Sean quien sean y vengan de donde vengan. Dicho esto, señora ministra, ¿va a seguir el Gobierno negando la realidad y utilizando el feminismo como arma ideológica?", ha señalado

Por su parte, Redondo ha asegurado que protege a las mujeres con tres medidas "muy claras: avanzando en políticas de igualdad y no discriminación; desmontando los "bulos y patrañas de Vox"; y procurando "por todos los medios democráticos y legales" que Vox no llegue al Gobierno de España.

REDONDO: "VOX ES EL MAYOR PELIGRO"

"El mayor peligro para las mujeres de este país se llama Vox. Ustedes representan el trumpismo en España, ese que persigue y asesina a mujeres en plena calle, sin inmutarse", ha subrayado.

Asimismo, la ministra ha apuntado que "los migrantes no pueden ser sistemáticamente considerados delincuentes". Además, ha afirmado que el 70% de las sentencias condenatorias en materia de delitos sexuales "recaen sobre españoles".

Del mismo modo, Redondo ha dicho que a Vox no le "interesa" la realidad y que lo único que busca es "generar miedo". "Porque saben perfectamente que detrás del miedo viene todo lo demás", ha agregado.

Finalmente, se ha comprometido a "seguir avanzando en derechos" y en "seguir defendiendo la dignidad humana frente a los que carecen de toda humanidad".