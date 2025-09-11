Vox pide en el Congreso que el Tribunal de Cuentas fiscalice los gastos de Estado, CCAA y municipios en inmigración

El presidente de Vox, Santiago Abascal comparece ante los medios tras la reunión del comité de Acción Política de Vox en la sede del partido, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante la comparecencia, Abascal, ha hablado sobre la ola de ince - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso dos solicitudes para que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración ilegal y a los menores migrantes no acompañados.

Según ha informado este jueves el partido de Santiago Abascal, se trata de una acción coordinada desde la Cámara Baja y con continuidad en los distintos parlamentos autonómicos.

El objetivo es que "los españoles conozcan el coste de la inmigración ilegal que tanto el PP como el PSOE intentan ocultar con opacidad administrativa, al no responder a los numerosos requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones".

El líder de Vox, Santiago Abascal, señaló este miércoles en la sesión de control al Gobierno que a los españoles les cuesta más "mantener a un inmigrante ilegal o a un mena (menor migrante no acompañado) que pagar a un anciano español en una residencia".

"Los españoles tienen derecho a saber cuánto les cuesta la inmigración ilegal y también por qué, si cada vez pagan más impuestos, tienen unos servicios públicos peores y las ayudas sociales no llegan a los españoles que de verdad las necesitan", ha argumentado Vox.