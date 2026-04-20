La 15ª edición del Oxfam Intermón Trailwalker recauda casi 400.000 euros contra la pobreza y la crisis climática

Participantes de la 15ª edición del Oxfam Intermón Trailwalker - OXFAM INTERMÓN

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Oxfam Intermón Trailwalker, el mayor reto deportivo y solidario por equipos, ha celebrado este fin de semana su 15ª edición con más de 2.000 participantes, agrupados en 344 equipos. Gracias a esta prueba, se han conseguido recaudar cerca de 400.000 euros, cantidad que servirá para garantizar el acceso a agua potable a personas de comunidades vulnerables de África, América Latina y Asia que se han visto privadas de ella por las consecuencias de la crisis climática.

La cita ha contado con la participación de la atleta paralímpica Elena Congost, embajadora del 15º aniversario del Oxfam Intermón Trailwalker, o el ilustrador y artista visual Óscar Alonso, conocido como 72 kilos, que ha creado la imagen oficial de esta edición, como ha indicado la organización.

Del total de equipos, más del 80% se han formado en entornos corporativos. En concreto, Banc Sabadell ha liderado con 105 equipos, presentes en todas las distancias. Entre ellos se encuentran el equipo Margalló, con una persona en silla de ruedas, y el equipo BS Seguim Sumant, al que se unió Congost durante los primeros 25 kilómetros.

Además, Caixa Enginyers contó con nueve equipos en las pruebas de 25 y 55 kilómetros, con un 10% de su plantilla participando, uno de los índices de participación más altos de todo el evento. La Agencia Catalana del Agua (ACA), con 10 equipos en la carrera de 10 kilómetros, ha sido la entidad con más equipos en la distancia corta.

Oxfam Intermón ha trabajado conjuntamente con TARA Projects, una organización de comercio justo en Nueva Delhi, para la producción de las medallas del evento, lo que ha generado empleo para 22 personas.

Desde 2011, cuando tuvo lugar la primera edición del Oxfam Intermón Trailwalker en España, han participado en la prueba más de 35.000 personas y se han recaudado más de 9 millones de euros para luchar contra las consecuencias que la emergencia climática tiene sobre las personas más vulnerables.

Gracias a este esfuerzo colectivo, Oxfam Intermón ha podido mejorar el acceso al agua potable y las condiciones de vida de 4,5 millones de personas en comunidades especialmente vulnerables.