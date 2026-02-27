Un 45,7% de ciudadanos considera que las mujeres parten en desventaja para emprender un negocio, según un estudio

I edición de MasterWomen: emprendimiento femenino, legado y futuro - MASTERCARD

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los españoles (45,7%) opina que las mujeres se encuentran en desventaja a la hora de iniciar y desarrollar un negocio. Esta cifra está aún más pronunciada entre las propias mujeres, donde el 58,3% comparte esta visión, frente al 33,1% de los hombres. Por el contrario, el 54,3% de la población considera que las oportunidades son similares o las mismas.

Estos son algunos de los resultados de un estudio realizado por Mastercard, presentado esta semana en el marco de la primera edición de los 'Premios MasterWomen: emprendimiento femenino, legado y futuro', una iniciativa impulsada por la compañía en colaboración con la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), diseñada para premiar y visibilizar a emprendedoras desconocidas de toda España.

El estudio --realizado por Alpha Research a petición de Mastercard entre el 15 y el 29 de enero de 2026 en España, entre 1.500 personas de entre 30 y 70 años, de las cuales 894 han emprendido-- profundiza también en las barreras, retos y apoyos del emprendimiento femenino.

El documento incide en que la principal barrera que frena el emprendimiento femenino en España es la dificultad para conciliar la vida profesional con las responsabilidades familiares, señalada por el 59% de los encuestados, un porcentaje que se dispara al 67,7% si se pregunta directamente a las mujeres. Le siguen de cerca los prejuicios y estereotipos de género en el ámbito empresarial (35,1%) y la burocracia y la complejidad de los trámites administrativos (30%).

No obstante, el papel de la mujer en el emprendimiento es considerado altamente relevante para el desarrollo económico y social por 8 de cada 10 españoles (78,9%), cifra que se eleva al 83,2% entre las mujeres.

Por otro lado, más del 40% de los encuestados valora como deficiente o muy deficiente el apoyo que las instituciones públicas ofrecen actualmente para fomentar el emprendimiento en su región, una valoración negativa más acusada entre las mujeres (47,6%).

Para impulsar y fortalecer el emprendimiento femenino, los entrevistados destacan la necesidad de políticas de conciliación laboral y familiar más flexibles y accesibles (57,8%) y la simplificación de trámites y reducción de la carga burocrática (48,7%). Además, el 42,3% de las mujeres considera que las ayudas directas y subvenciones específicas serían clave.

El estudio ha contado también con las respuestas de personas que han afrontado el reto de emprender en España. Preguntados por la principal motivación que tuvieron a la hora de emprender o de continuar al frente de un negocio familiar, la búsqueda de independencia y autonomía profesional (34,7%) y la necesidad de mejora económica (25,4%) son las dos opciones más señaladas, con valores muy similares entre hombres y mujeres.

El principal reto o dificultad personal a la que han tenido que hacer frente los emprendedores a la hora de poner en marcha su negocio ha sido la burocracia y los trámites administrativos (24,8%). En segundo término, se mencionan otras dos dificultades como son la captación y fidelización de sus clientes (18,2%) y la falta de apoyo (17,8%).

Además, tres de cada cuatro emprendedores españoles (76,5%) han necesitado financiación externa. De estos, el 81,9% opina que ha sido difícil la búsqueda de dicha financiación; en concreto, el 46,2% describe como difícil su experiencia personal y el 35,7% como muy difícil. Las mujeres acusan en mayor medida esa dificultad (84,9%) frente a los hombres (79,3%).

En cuanto al apoyo financiero a la hora de emprender, el 66,8% reconoce haber comenzado sus negocios con sus propios recursos, frente al 33,2% que admite haber recibido apoyo financiero, siendo la familia (16,9%) y los préstamos bancarios (10,9%) los principales. Un 16,8% de emprendedores califican como favorable o muy favorable el ambiente o ecosistema de apoyo al emprendimiento femenino en su comunidad autónoma frente al 33% que la valora como desfavorable o muy desfavorable y el 34,9% que la califica como neutra. Aquellos emprendedores que valoran peor el ambiente o ecosistema de apoyo al emprendimiento femenino son las mujeres (38,9%) y los encuestados entre 30-39 años (43,3%).

Cerca del 40% manifiesta que la digitalización a su negocio ha repercutido favorablemente y se siente cómodo usando dichas herramientas digitales. Por el contrario, el 30% destaca que no ha repercutido en su negocio, el 22,1% ha repercutido favorablemente, pero le cuesta utilizar dichas herramientas y un 9,5% no ha tenido la opción de digitalizar su negocio, pero le gustaría.

Garantizar la privacidad y seguridad de los datos de clientes (33,3%) y la complejidad de gestionar y mantener la seguridad digital (31,3%) han sido los mayores desafíos o preocupaciones específicas en materia de ciberseguridad a los que se han tenido que enfrentar los emprendedores o que le preocupan más en su negocio.

GALARDONES MASTERWOMEN

En respuesta a estas conclusiones y para dar voz a las emprendedoras españolas se ha puesto en marcha 'MasterWomen: emprendimiento femenino, legado y futuro', en colaboración con la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), que aspira a convertirse en el altavoz de mujeres que han construido y mantenido pequeños negocios.

La primera edición de esta iniciativa ha incluido la entrega de tres premios que reconocen el esfuerzo y la innovación de tres mujeres emprendedoras en España. Así, se ha reconocido a Sara Sorribes, CEO y maestra artesana en Vidrio Sorribes, de Valencia, que ha logrado el premio MasterWoman 2026 gracias a su evolución constante, capacidad innovadora y llevar la artesanía a otro nivel.

Asimismo, María Castro Molera, directora de El Milagrito Industrias Químicas S.L, de Dos Hermanas, en Sevilla, ha quedad finalista, un galardón recibido por su impacto en la economía de Dos Hermanas, y Yukonda Esparragoza, CEO de Lavandería Romeral, de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido la segunda finalista, reconocimiento otorgado por su resiliencia y tesón para afrontar los cambios de su negocio.

Mastercard ha concedido un premio de 6.000 euros a la ganadora y 3.000 euros a cada una de las finalistas, para que los puedan emplear en el desarrollo y digitalización de sus negocios. Además, se les ofrecerá la posibilidad de tener acceso a herramientas de ciberseguridad y digitalización de la compañía.