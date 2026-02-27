Las acciones con impacto social no se comunican adecuadamente, según un estudio

Archivo - Unas manos de mujer se colocan en el teclado de un ordenador. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi el 70% de los profesionales considera que las acciones con impacto social se comunican poco o apenas lo suficiente, según se desprende del informe 'La comunicación corporativa con impacto social: una visión de profesionales de agencias y corporaciones', correpondiente a 2026, del Observatorio de la Comunicación Responsable (OCARE).

El informe también revela las dificultades dentro de las organizaciones para impulsar este tipo de comunicación. En concreto, más del 50% percibe una falta de implicación de los líderes de las compañías o de presupuesto para impulsar la comunicación responsable.

En este sentido, el estudio expone que se ha perdido cercanía en la relación con el periodista y que existe miedo a posicionarse en temas que puedan resultar polémicos por las consecuencias reputacionales que esto pudiese tener.

Asimismo, se destaca que deben de existir transformaciones clave para el futuro de la comunicación social, ya que el 64% de los profesionales considera esencial una mayor transparencia, una implicación real de los líderes de las empresas o mayores alianzas estratégicas.

El informe también brinda algunas recomendaciones como implicar a creativos, diseñadores en la creación de mensajes para hacerlos más atractivos; que la dirección de las empresas considere la comunicación con impacto social como un asunto estratégico; hacer más campañas con impacto que incidan en las audiencias del entorno de las organizaciones; o humanizar y adaptar el mensaje y priorizar mensajes y medios.