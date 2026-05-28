Alberto Alonso, nuevo director de Impact Hub Madrid

Impact Hub Madrid Nombra A Alberto Alonso De La Fuente Nuevo Director. - IMPACT HUB MADRID

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Impact Hub Madrid ha nombrado a Alberto Alonso de la Fuente nuevo director. Desde esta posición, Alonso liderará la actividad de la organización en Madrid, con el objetivo de reforzar su papel como ecosistema innovador para emprendedores, empresas, instituciones y agentes sociales que trabajan en proyectos de impacto, como ha dado a conocer la entidad.

Este nombramiento se produce en el 20 aniversario de la red global Impact Hub y los 15 años de Impact Hub Madrid, una etapa en la que la organización ha intensificado su actividad en torno al desarrollo de ecosistemas, la colaboración entre actores públicos y privados y la búsqueda de soluciones prácticas a retos sociales, económicos y ambientales.

Alonso es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la sostenibilidad, la innovación social y la colaboración público-privada. Antes de asumir la dirección de Impact Hub Madrid, fue responsable de proyectos y cooperativista de Impact Hub Donostia, coordinó la puesta en marcha de Impact Hub Barcelona y ejerció como responsable de Alianzas Públicas en Impact Hub Madrid. Además, desde febrero es vicepresidente del Board de Impact Hub Global.

"Impact Hub Madrid tiene una capacidad muy concreta de conectar personas, organizaciones y recursos para activar respuestas desde la ciudad. Nuestro trabajo consiste en crear las condiciones para que la inteligencia colectiva, el emprendimiento y la innovación se traduzcan en proyectos capaces de mejorar la vida de las personas y fortalecer los territorios. El impacto local tiene valor porque se ve, se mide y se construye con quienes forman parte de cada comunidad", afirma el nuevo director de Impact Hub Madrid, Alberto Alonso.

Antonio González, CEO de la estructura que gestiona la actividad de los Impact Hub de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Lisboa, añade que "la complejidad de los retos actuales necesita una intervención desde la innovación sistémica con un enfoque colaborativo donde los distintos actores tienen que trabajar juntos para buscar soluciones, con especial foco en el territorio". "Alberto Alonso es buen conocedor del ecosistema emprendedor madrileño y su experiencia es de gran valor para activar esas necesarias alianzas entre actores", ha aseverado.

Impact Hub Madrid cuenta con cuatro espacios de trabajo y eventos en la ciudad, situados en Alameda, Barceló, Gobernador y Prosperidad. Su comunidad reúne a más de 1.800 miembros y en 2025 sus espacios acogieron más de 600 eventos.