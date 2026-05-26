Alejandra Kindelán apela a "un gran pacto por la educación financiera" en los Premios Alcanza

Foto de la segunda edición de los Premios Alcanza de la Fundación AEB, que ha contado con la participación de la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán (segunda por la izquierda). - AEB

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AEB ha entregado este martes sus Premios Alcanza, que han recaído en la Fundación Vivofácil, el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia y la Fundación EMET, y en cuyo acto de entrega la presidenta de la Asociación Española de Banca y de su Fundación , Alejandra Kindelán, ha reclamado "un gran pacto por la educación financiera" que la convierta en enseñanza obligatoria.

Durante ese acto, Kindelán ha defendido que "una ciudadanía formada, informada y con criterio propio es capaz de tomar decisiones responsables y está más preparada para afrontar los retos de un mundo más complejo".

En esa línea, ha subrayado que "en un mundo cada vez más digitalizado, contar con conocimientos financieros básicos y prácticos ayuda a hacer frente a fraudes y estafas". "La educación financiera es una herramienta de autonomía personal, libertad y seguridad", ha añadido Kindelán, que también ha puesto en valor la extensa labor social desplegada por el sector bancario ya que los bancos AEB y sus fundaciones destinaron 1.972 millones de euros en 2025 y llegaron a casi 16 millones de beneficiarios, según un informe elaborado con EY.

Los proyectos premiados en esta segunda edición han sido los de la Fundación Vivofácil; el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia; y la Fundación EMET. Han sido galardonados en las categorías de personas mayores, niños y jóvenes, e inclusión y personas con discapacidad, respectivamente.

La Fundación Vivofácil ha sido premiada por su proyecto 'Autonomía tecnológica y digitalización para salvar la brecha digital en las personas mayores' y la organización centra sus actividades en la prevención de la soledad no deseada, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la inclusión en el mercado laboral de personas con discapacidad o riesgo de exclusión social y la gestión de la diversidad.

Los proyectos finalistas en esta categoría de personas mayores han sido de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida y de la Asociación Salud Mental Huelva.

En la categoría de niños y jóvenes, el premio al Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) y su proyecto 'Navega con Rumbo por el Ciberespacio' viene a reconocer sus 15 años formando a más de 250.000 niños y niñas en un uso seguro y responsable de Internet. CPEIG se centra en la formación y sensibilización de competencias digitales, protección de datos y uso seguro de internet, especialmente en el ámbito de la Educación Primaria y Secundaria.

Los proyectos finalistas en esta categoría han sido de la Fundación Soñar Despierto y SECOT.

En la categoría de inclusión, ha resultado ganadora la Fundación EMET, con 'Mujeres que empiezan de cero', que permite a mujeres migrantes que llegan a España con menores a su cargo conocer el sistema financiero, tener autonomía económica y mejorar su inserción socio laboral mediante el juego del Monopoly. A lo largo de su historia ha desarrollado programas pioneros en los ámbitos de las adicciones, la infancia, la inclusión social y las migraciones, trabajando desde un enfoque integral que combina atención psicológica, intervención social, formación y acompañamiento hacia la autonomía.

Los finalistas en esta categoría han sido Fundación Gema Canales y la Asociación Salud Mental Palencia.

ESCUDO Y HERRAMIENTA

Durante la clausura del acto, la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, ha señalado que "en un contexto cada vez más digitalizado, la educación financiera es el escudo más eficaz contra el fraude y la mejor herramienta para ayudar a mejorar la vida de las personas". "Proyectos como los que hoy se premian son claves para apoyar a jóvenes, mayores y colectivos más vulnerables en adquirir los conocimientos y habilidades necesarias por poder gestionar sus finanzas, favoreciendo la inclusión y el progreso social, ha defendido.

Con estos premios, la Fundación AEB busca dar visibilidad a iniciativas de educación financiera, capacitación digital y ciberseguridad con impacto real en la vida diaria de las personas, especialmente aquellas que ofrecen herramientas prácticas para tomar decisiones con mayor seguridad y favorecer una inclusión efectiva.