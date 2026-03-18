La Alianza #CEOPorLaDiversidad insta a conectar políticas de diversidad con grandes retos sociales

Encuentro de la Alianza #CEOPorLaDiversidad - FUNDACIÓN ADECCO

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alianza #CEOPorLaDiversidad, promovida por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, ha celebrado su reunión anual, a la que han asistido un total de 32 CEO de los más de 100 que ya conforman la Alianza, que han coincido en subrayar la necesidad de abordar la diversidad desde una perspectiva estratégica, orientada al desarrollo humano y social, por lo que han defendido la importancia de conectar las políticas de diversidad con grandes retos sociales.

Así, los líderes han subrayado la necesidad de volver a la esencia y alejarse de modas o tendencias pasajeras. El encuentro también ha puesto el foco en la necesidad de abordar retos estructurales como la desigualdad, la pobreza o la exclusión, desde el compromiso conjunto de las empresas como generadoras de impacto social y valor corporativo.

Además, han subrayado la necesidad de conectar las políticas de diversidad con los grandes retos sociales -escasez de talento, envejecimiento demográfico, migraciones, accesibilidad o desempleo juvenil- y han abordado las tendencias que marcarán la agenda DEI en 2026, como la despolarización del debate, con enfoques más orientados al consenso, y la evolución hacia un liderazgo DEI 360º que integre ética, propósito y excelencia empresarial.

Las organizaciones también se verán llamadas a reforzar la transparencia, la medición y la rendición de cuentas, mientras que la Inteligencia Artificial se consolida como aliada para potenciar el talento y favorecer decisiones más inclusivas, como han indicado sus impulsores.

En esta ocasión, han participado líderes deAENOR, Air Liquide España, Allianz Seguros, ArcelorMittal España, Atlantic Copper, Atos, BBVA Technology Europa, Broseta Abogados, Campofrío Food Group, Elecnor, Enaire, Esade, Exolum, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Gestamp, Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Holcim España, Inerco, Intrum, Iveco Group, Moeve, Renault Group, Seguros Santalucía, SGS, Star Madrid, The Adecco Group, Uría Menéndez, Verallia, Wolters Kluwer Tax & Accounting España, World Duty Free Group, Worldline y la Universidad Carlos III de Madrid.