Cabify colabora con Asociación Mil y un Sueños para facilitar la movilidad de niños con enfermedades graves

Archivo - Un vehículo de Cabify, a 31 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cabify y la Asociación Mil y un Sueños han firmado un acuerdo de colaboración por el que la compañía de movilidad pone su tecnología y red de transporte al servicio de la asociación para asegurar que niños con enfermedades graves y sus familias puedan cumplir sus sueños sin que el desplazamiento sea un obstáculo.

Según han detallado en un comunicado, la colaboración ya ha permitido cumplir los sueños de Eduardo, paciente de oncología, y Leonel, paciente de hematología, quienes compartían el sueño de viajar desde Barcelona para disfrutar del Parque Warner de Madrid.

Cabify se encargó de gestionar y asegurar todos los trayectos necesarios para que ambos niños y sus familias pudieran realizar el viaje con total tranquilidad y comodidad, eliminando cualquier barrera logística y convirtiendo el viaje en una experiencia.

Cabify se ha unido así a la red de colaboradores de la Asociación Mil y un Sueños para garantizar los trayectos de los niños y las familias a la hora de cumplir sus sueños. "En Cabify tenemos el compromiso de hacer de las ciudades mejores lugares para vivir y eso pasa por mejorar la vida de las personas", ha destacado el vicepresidente de Relaciones Corporativas de la compañía, David Pérez.