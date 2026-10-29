ClosinGap lamenta el fallecimiento de Fátima Báñez y destaca su legado en favor de la igualdad de oportunidades

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, durante la presentación de la 3ª edición del informe 'Cash Flow Social agregado de la gran empresa española en el año 2024', en la sede de la Fundación CEOE, a 9 de diciembre d - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, su Junta Directiva, su Consejo Asesor y todo el equipo de la asociación han expresado su "inmensa tristeza" por el fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Fátima fue una compañera muy querida y apreciada, especialmente cercana y comprometida con ClosinGap. Creía firmemente en el propósito de ClosinGap y en el de avanzar hacia una sociedad con más oportunidades para todos", afirman desde la asociación en un comunicado.

Asimismo, la entidad ha puesto en valor su vocación de colaboración y su implicación en los proyectos desarrollados: "Siempre dispuesta a sumar, a aportar ideas y a impulsar iniciativas, su apoyo, su generosidad y su cariño hacia nuestra asociación fueron una constante desde que se incorporó al proyecto".

"Hoy sentimos enormemente su pérdida. Nos queda su huella y el recuerdo de todo lo compartido con quienes tuvimos la suerte de conocerla y trabajar a su lado", concluyen desde ClosinGap, transmitiendo sus condolencias a familiares y allegados en estos momentos, así como a las familias y seres queridos de todas las víctimas.