COCEMFE recibe el Sello Bequal PREMIUM por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad - COCEMFE

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha recibido el Sello Bequal PREMIUM por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad.

En este sentido, la distinción reconoce a las organizaciones socialmente responsables con la discapacidad en áreas clave como la estrategia y liderazgo, la gestión del talento y el compromiso con la accesibilidad universal, acreditando un alto grado de compromiso e implantación de políticas inclusivas.

El certificado fue entregado al presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga Vila, por el vicepresidente de la Fundación Bequal, Jose Luis Martínez Donoso, en un acto celebrado en la sede de la Confederación. El evento contó con la participación del equipo humano de la entidad y en el que también estuvo representada la Fundación Bequal por la directora de desarrollo corporativo, Azucena García Calvo.

"Este sello acredita que nuestro propósito, nuestra misión y nuestros valores no solo se proyectan hacia fuera, sino que se aplican de manera coherente dentro de la propia entidad, gracias al trabajo y la implicación de todo el equipo humano de COCEMFE", ha señalado Queiruga.

Por su parte, Martínez Donoso ha destacado el liderazgo de COCEMFE por situar a las personas con discapacidad en el centro de su gobernanza y toma de decisiones. En esta línea, ha resaltado su gestión y ha valorado su compromiso medible con la reducción de desigualdades, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociéndola como un "referente" de buenas prácticas y un modelo de organización.

El certificado Bequal es un modelo de evaluación independiente que mide el grado de compromiso de las organizaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad. Valora áreas como la estrategia, el liderazgo, la gestión de personas, el cumplimiento de la normativa, la accesibilidad universal y las políticas inclusivas en todos los procesos internos.

Las organizaciones certificadas con el Sello en su categoría PREMIUM demuestran un nivel excelente en la implementación de medidas inclusivas y contribuyen activamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades).