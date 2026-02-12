Expertos abogan por juventud y liderazgo intergeneracional para impulsar empresas más inclusivas y conectadas con la ESG

Conclusiones de la sesión ‘Juventud y liderazgo intergeneracional en la empresa’, en el marco del Ciclo Esade - Fundación SERES - ESADE - FUNDACIÓN SERES

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos han apostado por la juventud y el liderazgo intergeneracional para contar con empresas más innovadoras, inclusivas y conectadas con la ESG, como han puesto de manifiesto durante la sesión 'Juventud y liderazgo intergeneracional en la empresa', celebrada este jueves en el marco del Ciclo Esade - Fundación SERES, un espacio de reflexión que reúne a directivos y expertos para analizar el papel de la empresa ante los grandes retos sociales.

Como han señalado, la agenda empresarial vinculada al impacto social atraviesa un momento de complejidad, polarización y transformación demográfica que exige nuevos liderazgos y una visión integradora. Así, la convivencia de hasta cinco generaciones en las organizaciones refuerza la necesidad de respuestas compartidas y sitúa a la juventud como un actor clave para acelerar la sostenibilidad, el impacto social y la transparencia.

Durante la apertura, la directora general de Fundación SERES, Ana Saiz, ha subrayado que "el reto intergeneracional es uno de los mayores desafíos económicos y sociales que tenemos como país". "Necesitamos empresas capaces de unir fuerzas para abordar desafíos comunes como la empleabilidad, la formación o la nueva longevidad, situando a las personas en el centro de la estrategia. Esta nueva realidad plantea desafíos, pero también es una oportunidad única para conectar generaciones y construir, juntos, el futuro que necesitamos", ha aseverado.

Por su parte, el profesor y director de los Programas de formación directiva para ONG del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi Carreras, ha reflexionado sobre el "contexto externo complejo" al que se enfrentan muchas compañías, que en ocasiones deben ir "contracorriente".

En este sentido, ha asegurado que "cuando hay que ir a contracorriente, se necesitan nuevas dinámicas para revitalizar la ESG: nuevas alianzas, nuevas ideas, nuevos impulsos y liderazgos". Asimismo, ha subrayado que "para que las empresas puedan avanzar hacen falta nuevas recetas que permitan abordar los retos presentes y futuros", destacando que la juventud emerge como un factor clave de innovación en la ESG.

"Las generaciones millennial y Z no solo se interesan por el tipo de trabajo que van a realizar, sino también por la compañía para la que van a trabajar y por las condiciones en las que lo harán", ha explicado. Al respecto, Carreras ha añadido que "estas generaciones no quieren limitarse a responder cuestionarios, sino coparticipar en el impulso de la ESG y asumir un papel mucho más protagonista".

A lo largo de la conversación, los participantes han coincidido en que integrar la mirada de todas las generaciones no solo responde a una demanda social creciente, sino que constituye una palanca estratégica para afrontar los cambios tecnológicos, demográficos y culturales que marcarán el futuro de la empresa y su relación con la sociedad.

En este sentido, el director de Responsabilidad Social Corporativa de Randstad, Óscar Gutiérrez, ha defendido que "la juventud no es solo un agente de cambio por sus valores, sino un imperativo estratégico por su escasez demográfica".

"En un contexto de contracción de la fuerza laboral, la dimensión social de la empresa se ha convertido en la brújula para atraer talento: las nuevas generaciones exigen equidad y empleabilidad futura ante la inteligencia artificial. En Randstad hemos comprobado que la clave no es el relevo generacional, sino la 'Gran Adaptación', fomentando modelos de carrera no lineales y un aprendizaje bidireccional donde el talento joven y senior se potencian mutuamente", ha indicado.

Desde la perspectiva del liderazgo y la cultura organizativa, la directora de Sostenibilidad de PRISA, Rosa Junquera, ha destacado que "solo un liderazgo verdaderamente intergeneracional permitirá convertir el compromiso empresarial en un motor real de innovación y de impacto".

"Necesitamos más espacios de colaboración y diálogo entre distintas miradas que aceleren el cambio. Los jóvenes deben ser parte hoy de la construcción del mundo que liderarán mañana", ha vaticinado, al tiempo que ha puesto en valor el papel de las nuevas narrativas y de los entornos digitales en la forma en que la juventud se informa, participa y exige compromisos creíbles a las organizaciones.

Por su parte, el chief of Staff de HP Iberia, Carlos Marina, ha subrayado el papel de los equipos diversos como motor de transformación empresarial. "La sostenibilidad del futuro no se escribirá en informes, sino en equipos que combinan propósito, diversidad generacional y ganas de transformar las cosas", ha argumentado.

Asimismo, ha señalado que "la innovación nace donde se cruzan propósito, tecnología y talento joven". "Ahí es donde las empresas pasan de hablar de impacto a generarlo de verdad", ha aseverado, destacando la necesidad de evolucionar hacia modelos de liderazgo más abiertos, colaborativos y en red.

El Ciclo de Conferencias Esade - Fundación SERES ha congregado desde 2011 a 150 ponentes en más de 50 encuentros para acercar tendencias, experiencias y buenas prácticas empresariales en el ámbito social y reforzando el papel de la empresa como agente clave progreso económico y social.