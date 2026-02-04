Expertos y administraciones buscan soluciones para mejorar la movilidad de personas con discapacidad en transporte aéreo

Expertos y representantes de administraciones públicas asistenn a un taller coorganizado por Fundación ONCE y el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en el transporte aéreo - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de expertos y representantes de administraciones públicas se han reunido en un taller --coorganizado por Fundación ONCE y el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades-- con el objetivo de promover y buscar soluciones para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en el transporte aéreo.

Durante la jornada, los participantes se han enfrentado a un reto de movilidad en el sector aéreo al que tuvieron que dar respuesta teniendo en cuenta un enfoque inclusivo. Para ello, se dividieron en grupos multidisciplinares, como han detallado sus impulsores.

De esta forma, los expertos cocrearon propuestas innovadoras que tratan de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en este sector tan importante para el país. Así, se integraron perspectivas diversas y se fomentó la colaboración entre profesionales del sector aeronáutico, expertos en accesibilidad, diseñadores, entidades sociales y personas con discapacidad.

La dinámica de trabajo permitió incorporar diferentes formas de proceso de la información y asegurar que las soluciones resultantes respondan a necesidades reales y diversas.