Expertos en violencia de género alertan sobre la normalización del control a la pareja en jóvenes y piden límites

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias organizan, por cuarto año consecutivo, un webinar sobre violencia de género dirigido a Estudiantes dentro de su iniciativa conjunta ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ - FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA Y ANTENA 3 NOTICIAS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en violencia de género han alertado sobre la normalización del control a la pareja en jóvenes y reivindican la importancia de poner límites, como han puesto de manifiesto este miércoles durante un webinar organizado por Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias.

Así, dentro de su iniciativa conjunta 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', ambas entidades han organizado, por cuarto año consecutivo, este encuentro dirigido a estudiantes para analizar las consecuencias de esta problemática en las redes sociales. La jornada está disponible para su visualización, con acceso libre y gratuito, en 'jovenescontraelmaltrato.com'.

El encuentro se ha centrado en la prevención de la violencia de género entre adolescentes y jóvenes, especialmente en la importancia de detectar las primeras señales de control, evitar la normalización de determinadas conductas tóxicas en las relaciones, educar en relaciones sanas, aprender a poner límites, fomentar redes de apoyo y escucha y pedir ayuda.

Durante la apertura del webinar, la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias Victoria Arnáu ha alertado sobre la magnitud de la violencia machista en España recordando que el año pasado "49 veces llegó a nuestra redacción que una mujer había sido asesinada por su pareja o por su expareja, esto es una vez a la semana". Una cifra que, según ha advertido, "es solo la punta del iceberg porque hay muchísimas más que sufren maltrato".

La periodista y presentadora también ha recordado que, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, "185.000 mujeres sufrieron violencia de género", aunque ha señalado que esas cifras corresponden únicamente a las mujeres que denuncian y están protegidas. "¿Cuántas hay que lo sufren y no lo denuncian?", ha planteado.

Por su parte, Ana Llorente, agente del Cuerpo Nacional de Policía, ha explicado el trabajo preventivo que desarrolla la Policía Nacional a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, que incluye formación y sensibilización sobre violencia de género.

Llorente ha lamentado que la violencia de género "no entiende de edad, clase social o de nivel intelectual" y ha rechazado frases como "si sigue con él es porque quiere" o "la culpa es suya por no dejarle", ya que considera que este tipo de comentarios "solo favorecen a quien está humillando o ejerciendo cualquier conducta delictiva". "Nadie merece que le traten así", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la importancia de construir relaciones sanas basadas en el respeto y la confianza. Entre los indicadores de una relación sana, ha destacado la ausencia de celos, la confianza mutua, la libertad para expresar opiniones, aunque no coincidan y la posibilidad de mantener espacios propios y relaciones con otras personas.

También ha recordado que la violencia de género puede tener consecuencias físicas, psicológicas y también penales desde los 14 años, y ha advertido de que determinadas conductas relacionadas con el control digital o la difusión de contenido pueden constituir delitos contra el honor o de revelación de secretos.

Además, ha insistido en que "la violencia de género es un delito público", por lo que cualquier persona puede denunciar, aunque no sea la víctima. En este sentido, ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden actuar incluso aunque la víctima no denuncie.

Como reflexión final, Llorente ha pedido a los jóvenes que aprendan a identificar cómo se sienten dentro de una relación. "A veces no sabemos si algo es violencia o no o si es normal, pero sí sabemos cómo nos estamos sintiendo. Si os sentís tristes, inseguros o con miedo, es porque algo no va bien. Nadie tiene que hacerte sentir de menos y mucho menos aguantarlo", ha concluido.

CELOS, REDES SOCIALES Y EL PAPEL DE LOS HOMBRES

El encuentro también ha contado con un diálogo entre la CEO y fundadora de AC2ALITY, Daniela Macarena, y el psicólogo y divulgador Adrián Chico, quienes ha alertado sobre cómo determinadas conductas tóxicas y algunas "red flags", o señales de alerta, se normalizan en las relaciones adolescentes, especialmente aquellas relacionadas con "el control absoluto sobre las redes sociales".

Durante su intervención, Chico también ha reflexionado sobre los celos y la necesidad de aprender a gestionar determinadas emociones dentro de una relación. "Los celos siempre esconden inseguridad y miedo a perder a la otra persona", ha explicado, aunque ha insistido en que el problema no es sentirlos, sino cómo se actúa frente a ellos: "Esos celos son cosa mía, no de la otra persona", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido la importancia de aprender a poner límites. "Si alguien hace una cosa que nos molesta, tenemos que poner un límite y decírselo. Es importante que pongamos límites y si se traspasan, tiene que haber una consecuencia, no a modo de amenaza sino de protección", ha señalado.

Además, ha insistido en la importancia de pedir ayuda y acompañar a las personas que puedan estar viviendo una relación tóxica, sin olvidar el papel que juegan las redes sociales y plataformas en la educación emocional y afectiva de los jóvenes. "Las redes sociales tienen un papel importante y muchas veces educativo", ha afirmado, aunque ha insistido en que los jóvenes "tienen que aprender a diferenciar qué contenido ven, de quién se fían y de quién no".

Chico también ha alertado sobre el impacto de la soledad y la dependencia emocional en las relaciones tóxicas, especialmente en edades tempranas, y ha subrayado el papel que tienen los hombres en la prevención de la violencia de género y en la erradicación de determinadas conductas tóxicas.

"Los hombres tenemos un papel importante en ayudar a erradicar estas conductas porque todos tenemos una hermana, una madre o somos la pareja de alguien. Tenemos el papel de cambiar las cosas y advertir al compañero para que esto deje de ocurrir", ha concluido.