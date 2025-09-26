Formado el jurado de los 16º Premios SERES a la innovación y compromiso social de la empresa

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios SERES a la innovación y compromiso social, unos galardones que reconocen a las empresas más innovadoras y comprometidas con los desafíos sociales, han conformado esta semana su jurado de cara a la 16 edición, tras una trayectoria con más de 40 compañías premiadas.

El jurado está compuesto por personas representativas de distintos ámbitos de la sociedad, como entidades e instituciones relacionadas con la sostenibilidad y la innovación social, ONG, medios de comunicación, universidades y escuelas de negocio, Administraciones públicas y mundo político y sindical.

Comienza así el proceso de valoración que concluirá con la selección de los tres proyectos ganadores de esta edición y que la Fundación SERES dará a conocer el próximo 11 de noviembre en el Teatro Real. Para la adjudicación de los premios, el jurado independiente tendrá en cuenta criterios como el carácter innovador, el impacto en grupos de interés, el valor social, el valor empresarial y el carácter estratégico.

Los Premios SERES visibilizan proyectos que integran la sostenibilidad en la estrategia de negocio e inspiran a más organizaciones a actuar de forma responsable, contribuyendo a una empresa más competitiva y a una sociedad más inclusiva y cohesionada, como han señalado sus impulsores.

El presidente de la Fundación SERES, Fernando Ruiz, ha destacado que "las empresas continúan demostrando que son actores clave a la hora de afrontar los grandes retos sociales con proyectos innovadores, sostenibles, eficientes, escalables y con un gran impacto positivo".

"Cada año vemos cómo aumenta el número de candidaturas presentadas a los Premios, reflejo del creciente compromiso del tejido empresarial. Desde su nacimiento hace 16 años, nuestra misión en Fundación SERES es inspirar y acompañar la creación de un nuevo modelo empresarial en el que la gestión responsable sea prioritaria y estratégica", ha asegurado.

Por su parte, la directora de Fundación SERES, Ana Sainz, ha señalado que "la transformación hacia empresas más innovadoras y comprometidas nos exige pensar en el largo plazo y en el impacto de la sostenibilidad en el negocio".

"En un mundo que avanza a gran velocidad, debemos reafirmarnos en lo que de verdad importa: generar impacto real, poner a las personas en el centro y actuar con propósito. Porque solo así lograremos construir empresas realmente sostenibles, competitivas y preparadas para el futuro. Con los Premios SERES queremos visibilizar este compromiso e inspirar a más empresas a sumarse a este camino", ha aseverado.

En la última edición, fueron galardonadas las empresas ILUNION por su proyecto 'Raíces', Leroy Merlin por 'Hogares dignos' y Samsung por 'Tecnología con propósito, IA para un mundo mejor'.