Fundación Integra destaca el papel del empleo para salir de la exclusión en la celebración de su 25º aniversario

Fundación Integra celebra su 25º aniversario - DSG

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Integra ha celebrado esta semana su 25º aniversario en un acto en el que ha apostado por el papel del empleo como herramienta para devolver dignidad, autonomía y futuro a las personas en exclusión social y con discapacidad.

La entidad señala que, cada año, cerca de 2.000 personas acceden a un empleo gracias a su labor, apoyada por más de 80 empresas y 500 entidades sociales junto a 6.000 voluntarios corporativos. Además, el 90% de las personas contratadas reciben valoraciones positivas por parte de sus empleadores.

En el evento, se ha vuelto a lanzar la campaña '25 años recuperando vidas', una iniciativa de sensibilización creada probono por la Agencia NADA para conmemorar el aniversario de la Fundación. La campaña se difundirá en televisión, radio y prensa durante las próximas semanas.

Desde su puesta en marcha en 2001 por parte de su presidenta ejecutiva, Ana Botella, la Fundación ha facilitado un puesto de trabajo a 18.000 personas, como se ha subrayado en el encuentro. "El trabajo ayuda a conformar personas libres y ayuda a personas que han salido de la cárcel, la droga, la violencia o la calle a recuperar su vida y su sentido de dignidad", afirmó Botella, que agradeció además a las empresas su colaboración y su papel como creadores de empleo.

El acto también contó con la presencia del escritor y director de Fundación Juan March y de la Cátedra de la Ejemplaridad de CUNEF Universidad, Javier Gomá, que puso el foco en la dignidad humana y la responsabilidad de la sociedad.

"La labor de la Fundación representa una contribución de enorme valor para nuestra sociedad; un ejemplo de compromiso social que nos invita a tomar conciencia de la dimensión y el impacto que supone impulsar una integración sociolaboral al servicio de las personas", afirmó.

También se celebró un coloquio moderado por la directora general de la Fundación, Ana Muñoz de Dios, en el que se dio voz a personas que, tras atravesar situaciones de violencia, sinhogarismo, adicciones, privación de libertad o discapacidad, han retomado las riendas de su vida a través de un trabajo.

En la clausura institucional, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, destacó la labor de 25 años de Fundación Integra ofreciendo segundas oportunidades. "Nadie debe quedar definido por sus circunstancias o las dificultades que haya atravesado. Todos merecemos una oportunidad. El empleo tiene un poder transformador, puede cambiar vidas enteras", aseveró.