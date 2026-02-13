Fundación ONCE y Unlimited reúnen a líderes empresariales para demostrar que el impacto es una ventaja competitiva

Encuentro de Fundación ONCE y Unlimited, con el lema 'Empresas con futuro. Inversión de impacto y experiencias inspiradoras', - FUNDACIÓN ONCE

Gestores de fondos de inversión de impacto, inversores en impacto social y medioambiental y empresas que integran la inclusión y la sostenibilidad en el núcleo de su modelo de negocio han participado esta semana en Madrid en una jornada sobre inversión de impacto organizada por Fundación ONCE y Unlimited para poner sobre la mesa que este tipo de inversión es posible y rentable.

Titulado 'Empresas con futuro. Inversión de impacto y experiencias inspiradoras', el evento se desarrolló en la sede madrileña de Por Talento Digital, el centro de formación en nuevas tecnologías de Fundación ONCE, y sirvió para constatar que, gracias a su Programa de Crecimiento Empresarial, la entidad ha apoyado ya a un total de 25 proyectos concebidos con el propósito de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o ciudadanos mayores, como han señalado en un comunicado.

El encuentro contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el CEO de Unlimited, Manuel Lencero, quienes coincidieron en señalar la importancia del valor de la responsabilidad en las compañías.

En su intervención, Durán afirmó que la jornada es un reflejo de la existencia de inversores en empresas que combinan rentabilidad económica y valor social, una práctica cada vez más asentada. "Hemos visto también cómo la inversión de impacto ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una práctica plenamente consolidada", declaró.

Además, destacó que esa inversión de impacto consiste no solo en movilizar capital, sino también en movilizar conciencia y en la voluntad de construir impacto duradero. Por ello, defendió la importancia de este tipo de encuentros: "Son importantes, puesto que permiten sumar fuerzas y compartir aprendizajes".

"Con esta jornada reforzamos el compromiso de seguir impulsando un ecosistema empresarial que mire más allá del beneficio inmediato. El compromiso de apoyar a quienes emprenden con propósito", enfatizó.

Por su parte, Lencero afirmó que incluir es más que acatar una norma: "La inclusión no va de cumplir. Va de comprender el papel que las empresas juegan en la sociedad y de asumir que no hay futuro empresarial posible si no es compartido, diverso y sostenible". En su discurso, también resaltó que impacto e inclusión no son un complemento, sino "una responsabilidad corporativa que debe diseñarse, medirse e integrarse en la estrategia de las empresas".

La jornada se dirigió precisamente al Círculo Unlimited, una red formada por empresas que trabajan de una forma u otra con el impacto medioambiental y social y contó con el desarrollo de dos paneles. El primero de ellos abordó las estrategias y tendencias en inversión de impacto y contó con la participación de Agustín Vitórica, cofundador y co-CEO de GAWA Capital; Pablo Valencia, socio de O-Impact, y Olivia Mossay, partner en CREAS.

Durante la conversación debatieron sobre cómo está evolucionando el ecosistema, qué criterios marcan las decisiones de inversión y los aprendizajes que surgen cuando el impacto se integra como palanca estratégica.

El segundo panel se centró en experiencias reales de empresas inclusivas, con las intervenciones de Eric Güell Soler, CEO de Showee Shower; Juan Láriz, fundador y CEO de Home Doctor, y Oriol Fuertes, CEO de Qida. Los ponentes expusieron cómo la inclusión ha sido clave para innovar en sus modelos de negocio, mejorar la propuesta de valor y responder a necesidades sociales reales desde una lógica empresarial sólida.