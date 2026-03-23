El Gran Premio de España de Fórmula 1 será inclusivo y accesible

El Gran Premio de España de Fórmula 1 será accesible de la mano de la Fundación ONCE - MADRING

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring, ubicado en el Ifema, será accesible e inclusivo para que puedan disfrutarlo plenamente también aficionados con discapacidad.

Así lo recoge un convenio marco de colaboración firmado por Daniel Martínez Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Ifema, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, quienes coincidieron en señalar la importancia de este acuerdo para garantizar el derecho al disfrute del deporte y del ocio de las personas con discapacidad.

"Desde la génesis de nuestro proyecto tuvimos muy claro que teníamos que ser un Gran Premio que todo el mundo pudiera disfrutar y, con el apoyo de Fundación ONCE, integrar el concepto de accesibilidad total en el circuito de Madring, eliminando barreras y demostrando que el evento está concebido para satisfacer la pasión por esta competición de cualquier aficionado", ha indicado Martínez Rodríguez.

Por su parte, José Luis Martínez Donoso puso de manifiesto que con el trabajo que se va a realizar se pretende que Madrid y su Gran Premio "sean una referencia a nivel mundial, puesto que será realmente una actividad deportiva para todas las personas".

El acuerdo es el punto legal de partida para articular acciones encaminadas a garantizar la accesibilidad física y digital de las personas con discapacidad al evento. De esta forma, señala que Fundación ONCE ofrecerá asesoramiento técnico al equipo del Gran Premio en materia de accesibilidad digital.

De cara al evento, la entidad también pondrá a disposición del Fórmula 1 TAG HEUER Gran Premio de España asesoramiento técnico en materia de accesibilidad física (instalaciones, espacios y entornos). Fundación ONCE formará a los empleados y voluntarios de Ifema Madrid en materia de trato y acompañamiento a personas con discapacidad.

Además, Fundación ONCE seleccionará a personas voluntarias formadas para que ayuden a los asistentes con discapacidad durante los días de competición. Concretamente, desempeñarán tareas de acompañamiento, apoyo social, orientación y ayuda en desplazamientos y dentro del recinto.