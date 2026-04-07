IKEA y la UPV sellan una alianza estratégica para impulsar la sostenibilidad y la economía circular desde la universidad

Diana Carrero, directora de IKEA Valencia, y Javier Ribal, decano de la Facultad de ADE de la UPV. - KIKE TABERNER

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

IKEA y la Universitat Politècnica de València (UPV) refuerzan su alianza estratégica en materia de sostenibilidad con la formalización de un convenio de colaboración que contempla el diseño y desarrollo de actividades e iniciativas conjuntas.

En concreto, se contempla la generación de espacios de intercambio de conocimiento y diálogo, la participación en acciones de formación y la puesta en marcha de proyectos que fomenten la innovación en el entorno universitario, con especial atención a las soluciones centradas en el cambio climático, la economía circular o nuevos modelos de consumo, tal como ha apuntado el centro universitario en un comunicado.

En el marco de este convenio, IKEA se incorpora como miembro al Consejo de Empresas del Máster en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa (Máster RSC UPV), vinculado a la Facultad de ADE. Este órgano asesor reúne a más de 25 organizaciones de diferentes perfiles y ámbitos de actividad (del sector privado, el ámbito asociativo, de la economía social y del tercer sector), comprometidas con la sostenibilidad desde una perspectiva práctica y aplicada.

La participación de IKEA refuerza este ecosistema de colaboración, aportando la visión de una compañía global que trabaja activamente en la transformación de su modelo de negocio hacia un enfoque más circular y accesible para la mayoría de las personas.

"Colaborar con la Universitat Politècnica de València es una oportunidad para acercar la realidad empresarial al entorno académico. Queremos compartir nuestra experiencia, dar visibilidad a casos reales y, al mismo tiempo, aprender del talento y la mirada crítica del estudiantado. Este convenio refuerza nuestro compromiso con la sociedad y con el desarrollo de profesionales preparados para afrontar los retos sociales y ambientales actuales. Creemos firmemente en la colaboración entre empresa y universidad como motor de cambio", ha comentado Diana Carrero, directora de IKEA Valencia.

Por su parte, Javier Ribal, decano de la Facultad de ADE de la UPV, ha subrayado que "la colaboración con una compañía como IKEA refuerza nuestra apuesta por una formación alineada con la realidad empresarial y los grandes desafíos globales". Este tipo de acuerdos, ha apuntado, "nos permite incorporar nuevas perspectivas al ámbito académico y seguir avanzando en la preparación de perfiles capaces de desenvolverse en entornos complejos y en constante transformación".

La colaboración entre IKEA y la UPV ya ha dado lugar a iniciativas con impacto, como el hackathon 'Reto UPV - IKEA', celebrado en colaboración con IDEAS UPV y el Máster RSC UPV.

El encuentro reunió a más de 80 estudiantes de distintas titulaciones, que trabajaron durante una jornada intensiva en el diseño de soluciones innovadoras para crear espacios más "sostenibles, accesibles y asequibles" para vivir, compartir y trabajar. IKEA ha participado, asimismo, en jornadas, seminarios y otras actividades con alumnado, a las que se dará continuidad. Además, se contempla el desarrollo de nuevas iniciativas orientadas a impulsar la sostenibilidad en el entorno universitario y empresarial.

"Este tipo de alianzas nos permite acercar a las y los estudiantes a los grandes retos de la sostenibilidad y hacerles partícipes en la búsqueda de soluciones reales. Contar con una compañía como IKEA, que está impulsando cambios profundos en ámbitos como la economía circular, el ecodiseño o la gestión interna de la diversidad, aporta un enorme valor al Máster y al Consejo de Empresas", ha afirmado Gabriel García, director del Máster RSC UPV.

LA SOSTENIBILIDAD EN IKEA

IKEA integra la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos como pilares fundamentales de su modelo de negocio, equilibrando el crecimiento económico con el cuidado de las personas y del planeta. Su estrategia se orienta a avanzar hacia la circularidad, reduciendo el consumo de recursos y la generación de residuos.

En esta línea, trabaja en el uso de materiales renovables y reciclados, el diseño de productos más duraderos y de servicios que alargan la vida útil de los productos, como la recompra, la reparación o la reutilización. Asimismo, impulsa soluciones para facilitar una vida más sostenible en los hogares, con opciones más eficientes, accesibles y respetuosas con el medioambiente.

UN PLAN DE ESTUDIOS PIONERO EN ESPAÑA

El Máster en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa de la UPV es un programa pionero en España y cuenta con una dilatada trayectoria: está en marcha la decimonovena edición, con alumnado de todo el mundo, gracias al formato online.

En 2026, el título evoluciona a Máster Universitario, cuya primera edición dará inicio en septiembre. Esto supone beneficios para alumnado y profesorado, como el reconocimiento oficial y acreditación académica en la UE, el acceso directo a estudios de doctorado, puntos en oposiciones y concursos públicos y refuerzo a su proyección profesional a escala internacional. Mantiene su formato online, para facilitar la participación tanto de estudiantes como de profesionales en activo, así como de alumnado internacional.

En este ámbito, colabora con universidades de Latinoamérica, con programas con doble titulación. Ha alcanzado trece ediciones en Colombia, con la Universidad de Medellín, y cinco en República Dominicana, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El director del Máster RSC UPV, Gabriel García, y la coordinadora académica, Guadalupe Orea, son profesores del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV. El claustro de profesores está formado por profesionales nacionales e internacionales, que desempeñan su labor profesional tanto en la universidad como en el mundo empresarial.

El Consejo de Empresas del Máster integra a 25 organizaciones, como Consum, Caixa Popular, Anecoop S. Coop, ATM Natura, Teika, el Grupo Ribera, Mutua Levante, Alianza Logistics, Cáritas València, Acteco Productos y Servicios, Sodexo, SanLucar, Grupo Huevos Guillén, Grupo Cajamar, Ángela Impact Economy, Statkraft, EQA, Fundación Valenciaport, Novaterra Grupo, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), Volies Global, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valencian (Aerte) y la Asociación Española de Gestores de Administración Pública (AEGAP).

Está abierto a otras alianzas e incorporaciones. Además, tiene alianzas estratégicas con organizaciones de referencia, como Forética y Fundación Étnor.