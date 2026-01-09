Más de 230 organizaciones sociales reclaman una alimentación "saludable, justa y sostenible" en la UE

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, a 25 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Good food for all' ha lanzado una Iniciativa Ciudadana Europea para reconocer y garantizar el derecho a la alimentación en la Unión Europea, apoyada por más de 230 organizaciones sociales.

En este sentido, este viernes se ha presentado en Madrid la Iniciativa Ciudadana Europea 'La alimentación es un derecho humano'. Así, el Observatorio del Derecho a la Alimentación, Justicia Alimentaria, CECU y REAS-Ripess han compartido las demandas principales de esta iniciativa y la campaña para la recogida de firmas que, durante los próximos meses, espera alcanzar 1.000.000 de apoyos a nivel europeo para conseguir que el derecho a la alimentación sea una realidad en Europa.

Algunos de los objetivos principales de la Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho a la Alimentación son concienciar a la ciudadanía sobre la "inseguridad alimentaria" y la importancia de que se reconozca y garantice el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de toda persona y denunciar los sistemas alimentarios "insostenibles" en Europa.

Además propone impulsar políticas alimentarias sólidas a nivel europeo, movilizar a la ciudadanía para conseguir que el derecho a la alimentación sea reconocido por los Estados Miembros de la Unión Europea como "un derecho humano fundamental y universal".

"Apoyar esta iniciativa pionera implica abordar cuestiones urgentes exigiendo que la Unión Europea adopte finalmente políticas que garanticen la transición hacia sistemas alimentarios agroecológicos donde todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros, sostenibles, justos y nutritivos", indican.

El inicio oficial de recogida de firmas para apoyar la iniciativa tuvo lugar el 7 de enero de este año. El objetivo es reunir un millón de firmas en 12 meses. En el caso del Estado español se estima que serán necesarias más de 100.000 firmas para lograr los objetivos marcados.

En España apoyan la iniciativa Alianza por una Alimentación Saludable Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), No a los Tratados de Comercio e Inversión, Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela, Plataforma Rural, Por otra PAC, Red de Ciudades por la Agroecología, Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y Nutrición, y Stop Ganadería Industrial.