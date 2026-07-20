Más de 3 millones de alumnos, formados en prevención del consumo de alcohol en menores por Fundación Alcohol y Sociedad

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) alcanza los tres millones de alumnos formados en prevención del consumo de alcohol - FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD (FAS)

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) ha alcanzado los tres millones de alumnos formados en prevención del consumo de alcohol en menores tras cerrar el curso 2025-2026 con 77.238 nuevos estudiantes formados en 653 centros educativos, a través de su programa pedagógico 'Menores ni una Gota'.

Esta iniciativa supone el eje de su actividad educativa en toda España, que cuenta con una gran implantación en Andalucía, donde el programa ha alcanzado a 36.358 alumnos de 315 centros, seguido de Madrid, con 22.300 estudiantes en 137 centros diferentes.

En todos los territorios evaluados, los centros han otorgado al programa una valoración de 5 sobre 5, lo que pone de manifiesto su gran aceptación entre la comunidad educativa, según la entidad.

La oferta educativa de la Fundación incluye también 'Las Caras del Alcohol', un programa dirigido a facilitar al profesorado recursos y herramientas para abordar la prevención del consumo de alcohol en el entorno escolar.

En toda su trayectoria, el programa ha llegado a 329 centros y ha formado a 1.251 docentes, reforzando así el papel del profesorado como agente fundamental para transmitir mensajes preventivos rigurosos y adaptados a la realidad de los menores.

A lo largo de sus 25 años, la Fundación ha desarrollado 3.058 formaciones para familias, con la participación de 42.888 padres y madres. Esta labor se apoya en materiales didácticos, sesiones formativas y acciones de sensibilización como el documental 'Una Conversación Pendiente. Menores y Alcohol', dirigidas a alumnado, profesorado y familias.

La trayectoria de FAS se ha construido sobre tres pilares: la educación, la evidencia científica y la colaboración. Este enfoque ha permitido desarrollar programas con resultados medibles y con una elevada aceptación entre la comunidad educativa. De hecho, el 97% de los centros participantes repiten las sesiones anualmente, mientras que diferentes evaluaciones externas han concluido que siete de cada diez menores que participan en sus formaciones modifican positivamente su relación con el alcohol, retrasando la edad de inicio o reduciendo su consumo.

"Alcanzar los tres millones de alumnos formados en nuestra trayectoria y cerrar el curso con más de 77.000 participantes en un solo año, confirma la importancia de mantener una prevención constante, rigurosa y cercana a la realidad de los jóvenes. La experiencia nos demuestra que cuando familias, centros educativos e instituciones comparten mensajes claros y coherentes, la prevención es más eficaz", asegura la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, Silvia Jato.