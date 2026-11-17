Jóvenes con discapacidad intelectual se forman con el programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo están formándose en la décima edición del programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE, que se desarrolla en 36 universidades españolas.

El objetivo principal del programa es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo Juvenil, y la colaboración de ENAIRE, y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

En concreto, las universidades que han puesto en marcha estos cursos son las andaluzas de Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide, también de la capital andaluza; las madrileñas de Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y Universidad Politécnica de Madrid; las catalanas de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra y Ramón Llull; las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca; las valencianas de la Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández y Jaume I, y la de Murcia y la Católica de Murcia.

También están participando en el proyecto las universidades gallegas de Vigo y A Coruña. Por último, se han seleccionado igualmente las universidades de Castilla-La Mancha (en los campus de Albacete y Ciudad Real), Cantabria, Oviedo, Pública de Navarra, Extremadura, San Jorge de Zaragoza, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Mondragón.

Todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionan al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y preparación laboral, y dotarles de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. Asimismo, proporcionarán experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria, con una formación integral y personalizada.

Los alumnos son personas con discapacidad intelectual -con un grado igual o superior al 33%-, de entre 18 y 29 años que están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.

Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las nueve primeras ediciones en torno a 3.500 jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria. Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales que se incluyen dentro del programa, lo que en algunos casos ha supuesto una contratación posterior.