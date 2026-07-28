Microdonaciones solidarias para apoyar a los afectados por los incendios forestales

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Choper, en Villamanta, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Worldcoo, la plataforma de microdonaciones solidarias, ha activado una campaña de microdonaciones solidarias para recaudar fondos destinados a la atención de las personas afectadas por la oleada de incendios forestales que asola España, así como para apoyar la labor de los bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil y otros efectivos desplegados sobre el terreno.

Como recuerdan sus impulsores, España vive una emergencia por los incendios forestales que afectan a diferentes comunidades autónomas. Ante esta situación, diferentes organizaciones, entre ellas World Central Kitchen y Cruz Roja, están desplegadas sobre el terreno para dar respuesta a las necesidades más urgentes de las personas afectadas, así como de los efectivos de Protección Civil y de los Cuerpos de Seguridad.

Para contribuir a esta emergencia nacional, Worldcoo ha recordado que los ciudadanos pueden realizar microdonaciones a través de iniciativas como el Redondeo Solidario o el Céntimo Solidario al efectuar compras en comercios y empresas adheridas.

En concreto, estas aportaciones pueden realizarse en establecimientos como Sprinter o Glovo, así como a través de empresas como Iberdrola o Sora Steria. Según ha explicado la plataforma, este sistema permite a los consumidores, al pagar su compra, redondear voluntariamente el importe del ticket y donar los céntimos sobrantes a una causa benéfica. Gracias a su tecnología, las donaciones se integran de forma automática, sencilla y totalmente transparente en los sistemas de pago.

A través de los portales solidarios y la app de Worldcoo, tanto los comercios como los donantes pueden hacer un seguimiento en tiempo real de la recaudación y de los proyectos apoyados.