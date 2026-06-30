Mutuactivos activa su fondo solidario para ayudar a Cáritas Española en su apoyo a afectados por terremoto en Venezuela

Cáritas en Venezuela. - MUTUA MADRILEÑA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mutuactivos SGIIC, la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña, ha activado la clase B de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, para ayudar a Cáritas Española en su labor de apoyo a los afectados por los terremotos de Venezuela de la semana pasada, que han dejado en situación de vulnerabilidad a miles de personas.

Todo el patrimonio captado por el fondo en esta clase irá destinado al proyecto Cáritas con Venezuela puesto en marcha ante la situación extraordinaria que vive el país, como ha indicado la entidad, que precisa que, con los recursos aportados, la ONG podrá adquirir bienes de primera necesidad (agua potable y alimentos) así como apoyar a los necesitados con la prestación de servicios asistenciales, alojamiento, etc.

Mutuactivos quiere de este modo ayudar a atender las necesidades básicas y urgentes de los miles de afectados por los terremotos que han causado daños humanos y materiales sin precedentes. La Fundación Mutua Madrileña se ha comprometido a realizar una aportación que duplicará la cantidad total que recaude el fondo hasta la fecha de la primera donación, que se realizará el próximo 23 de julio.

Es la quinta vez que Mutuactivos activa esta clase (B) de Mutuafondo Compromiso Solidario, FI creada con el objetivo de destinar su patrimonio a necesidades sociales urgentes o catástrofes, como es el caso de la actual situación de emergencia en Venezuela.

Anteriormente, el fondo colaboró con otros proyectos, también de Cáritas, para prestar apoyo en plena pandemia de coronavirus, para ayudar en la puesta en marcha de medidas urgentes en favor de Ucrania (ante el estallido de la guerra en 2022), también para apoyar a los afectados ante el terremoto que sufrió Marruecos en 2023 y en la DANA de Valencia de 2024.

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es el primer fondo 100% solidario del mercado español, lanzado a finales de 2019, con el fin de colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores y de la rentabilidad que generen.

Mutuactivos lo gestiona de forma totalmente desinteresada. Fundación Mutua Madrileña se encarga de seleccionar los proyectos a los que se destinarán las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.