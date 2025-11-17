ODSesiones de la UMU, reconocido por la Universidad de Valladolid por promover la RSC y el voluntariado

Longinos Marín recogió en el campus de Soria este nuevo galardón, el octavo obtenido por ODSesiones desde su puesta en marcha en 2019 - ODSESIONES

MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU), a través del proyecto ODSesiones, ha sido reconocida por la Universidad de Valladolid en el marco de los II Edición de los Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público en la categoría de 'Voluntariado y Responsabilidad Social', por impulsar la RSC y la sostenibilidad desde el ámbito universitario.

El jurado reconoció la trayectoria, la promoción de la comunicación responsable, la divulgación cultural y el compromiso social de esta iniciativa que dirige el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura, Longinos Marín.

Este proyecto se ha expandido durante dos años consecutivos al ámbito nacional gracias al apoyo del gobierno de España a través de 'Universitari@s ODSesionad@s' en 2024 y '+ Universitari@s ODSesionad@s' en 2025, impulsando los ODS con actividades en más de 40 universidades públicas de toda España.

OCHO GALARDONES EN SU TRAYECTORIA

Longinos Marín recogió en el campus de Soria este nuevo galardón, el octavo obtenido por ODSesiones desde su puesta en marcha en 2019. De este modo, este reconocimiento de la universidad pública vallisoletana se suma a los obtenidos este mismo año de manos de la asociación que agrupa a las empresas de inserción de la Región, Crysalia, así como a los concedidos este año por los diarios 'CompromisoRSE ' y 'La Verdad de Murcia'.

En 2024 obtuvo por parte de la consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la CARM el premio al 'Voluntariado corporativo', mientras que en 2023 el galardón obtenido fue recibido de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) Internacional. En 2021 ODSesiones obtuvo el reconocimiento por parte de la Fundación ONCE, y en 2020 otro medio de comunicación, 'Corresponsables', premió su compromiso con el fomento de los ODS en el ámbito de la administración pública.

Asimismo, en 2019 Ucomur le concedió uno de sus premios arco iris por promover los valores del cooperativismo. Otro de sus hitos ha sido la participación en la Cumbre del Clima COP25, así como en las cuatro últimas ediciones de la 'Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible' que organiza la Universidad de Columbia en Nueva York.

NOVIEMBRE: MES DE LAS ALIANZAS

En noviembre, ODSesiones se centra en resaltar la importancia del ODS 17 'Alianzas para lograr los objetivos'. De este modo, esta iniciativa enmarcada en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 organiza hasta el 30 de noviembre más de 30 actividades en tres facultades: Educación, Filosofía y Letras.

Este mes será el del punto y final de ODSesiones, un proyecto nacido en 2019 y que ha organizado más de 800 actividades divididas en 34 programas que han sensibilizado y concienciado acerca de la importancia de la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental tanto entre la comunidad universitaria como la sociedad murciana. La gala de clausura, que lleva por título 'La última ODSesión', se celebrará el próximo 21 de noviembre.

Será en un evento que acogerá el Cuartel de Artillería y al que asistirán más de 350 representantes del mundo académico, político, empresarial y entidades del tercer sector.

'La última ODSesión' será un acto de agradecimiento no solo a la comunidad universitaria UMU, cuyos estudiantes, profesorado y PTGAS han mostrado su compromiso con el desarrollo sostenible a lo largo de más de siete años, sino también a todas las organizaciones, instituciones y profesionales externos que han colaborado para que este proyecto de la UMU haya sido un éxito, poniendo de manifiesto la importancia de tejer alianzas y generar puntos de encuentro. ODSesiones de la UMU cuenta con el apoyo de Aguas de Murcia, CaixaBank, Fundación Cajamurcia y el Gobierno regional.