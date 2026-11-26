Presentación del estudio ‘Emprender con discapacidad en España: diagnóstico de la situación actual’, de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas con discapacidad, en general, son más optimistas que el resto a la hora de emprender, si bien cuando ponen en práctica sus ideas los negocios montados suelen ser menos duraderos que los de la población sin discapacidad.

Así se desprende en un estudio presentado este jueves en el III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad, que se celebra hasta este viernes en Madrid, organizado por Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS).

Titulado 'Emprender con discapacidad en España: diagnóstico de la situación actual', el estudio dibuja a las personas con discapacidad como un colectivo con una clara predisposición a emprender y sitúa el principal reto en convertir esa voluntad en negocios que perduren, ya que los datos indican que abandonan más sus empresas (lo hace el 10,4% de los emprendedores con discapacidad frente al 2,8% de los que no tienen discapacidad).

Los resultados de este estudio proceden del Observatorio del Emprendimiento de España, que en 2025 amplió de nuevo el alcance de su informe anual con un análisis específico sobre el emprendimiento de las personas con discapacidad, en colaboración con Fundación ONCE. Así, del total de las 30.879 entrevistas realizadas, tanto mediante el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) como del sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), el 11,6% correspondieron a personas con discapacidad.

Durante su presentación en el III Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, se ha añadido además que, en 2025, el 19,6% de las personas con discapacidad manifestaba intención de emprender en los próximos tres años, frente al 13,1% de la población sin discapacidad aunque este dato varía en función del momento concreto del emprendimiento.

De esta forma, en la llamada actividad incipiente (en la que el negocio no supera los 3,5 años en el mercado), la diferencia entre pensar en mantenerlo o no se reduce entre los dos grupos (8,6% en personas con discapacidad frente a 7,8% en ciudadanía sin discapacidad) y en la etapa consolidada (cuando la actividad supera ya los 3,5 años en el mercado) se invierte (4,6% entre emprendedores con discapacidad y 7,9% en el colectivo de autoempleo sin discapacidad).

La evolución de los tres últimos ciclos de la encuesta refuerza esta lectura, aunque con matices, ya que si bien es verdad que la intención emprendedora de las personas con discapacidad se ha duplicado (del 9,7% en 2023 al 19,6% en 2025), y la incipiente ha crecido de forma más moderada (del 7,5% al 8,6%), la etapa consolidada, en cambio, no muestra una tendencia clara (4,5%, 6,4% y 4,6%).

Sin embargo, el abandono ha pasado del 7,9% al 10,4% sin que ocurra lo mismo entre las personas sin discapacidad, donde se mantiene en torno al 2,8%. Asimismo, las personas con discapacidad perciben más oportunidades que las que no tienen discapacidad a la hora de emprender (49,6% frente a 40,7%), declaran contar con una red de contactos más amplia (64,5% frente a 58%), consideran más fácil emprender (42% frente a 36,4%) y mencionan menos el miedo al fracaso como obstáculo (50,8% frente a 54,9%).

Mientras, su confianza en sus propios conocimientos y habilidades es similar a la del resto (54,5% y 53,7%) aunque este panorama cambia entre quienes participan ya en el proceso y quienes todavía no lo hacen, aunque quieren hacerlo. Así, las personas con discapacidad involucradas siguen viendo más oportunidades, más contactos y mayor facilidad que las que todavía no lo han iniciado, pero expresan más miedo al fracaso (52,2% frente a 42,8%) y menos confianza en sus capacidades (77,5% frente a 83,7%).

Además, entre las personas sin discapacidad, el miedo es mucho menor cuando están involucradas, mientras que entre las personas con discapacidad apenas varía (52,2% y 50,6%). Este optimismo no se reparte por igual dentro del colectivo de personas con discapacidad: entre menores de 35, por ejemplo, el 77,1% afirma disponer de contactos, frente al 65,4% de las que no tienen discapacidad, mientras que entre los mayores de 44 las distancias se reducen.

Por sexo, los hombres parten en general de valoraciones más favorables, pero las brechas son menores entre las personas con discapacidad en cuanto a la confianza en las propias capacidades y el miedo al fracaso. Las mujeres con discapacidad perciben más oportunidades que las mujeres sin discapacidad (46,5% frente a 35,5%) y su miedo al fracaso es menor (51% frente a 57,4%). Sin embargo, los hombres son mayoría en todas las etapas (56,6%, 54,3% y 57%), sin diferencias significativas respecto a la población sin discapacidad.

FORMACIÓN, MOTIVACIONES Y TIPO DE EMPRESAS

Sobre la formación de los emprendedores, las personas con discapacidad presentan mayor peso de los estudios primarios en todas las etapas y menor de los universitarios: en el emprendimiento consolidado, los estudios universitarios alcanzan al 22,3%, frente al 40,8% de las personas sin discapacidad.

Sin embargo, compensando el menor nivel formativo reglado, declaran con mayor frecuencia un nivel avanzado de formación para emprender (39,8% frente a 20,6% en esa misma etapa) y un nivel muy alto de conocimientos financieros (23% frente a 7,3%).

Respecto a las motivaciones que llevan a los emprendedores a montar un negocio, el estudio revela que el emprendimiento de las personas con discapacidad no responde a una única razón. Si bien ganarse la vida porque el trabajo escasea es el motivo más citado, con valores casi idénticos en ambos grupos (69,2% y 69,0%), crear riqueza o una renta muy alta (60% frente a 47,6%), marcar una diferencia en el mundo (58,3% frente a 48,6%) y continuar una tradición familiar (41,8% frente a 26,6%) tienen más peso entre las personas con discapacidad.

En cuanto a las necesidades de capital inicial, no difieren significativamente (el 70% y el 73% comienzan con menos de 50.000 euros), ni tampoco el peso de los préstamos bancarios (14,5% y 15,6%). Las diferencias aparecen en una menor dependencia de los ahorros personales (48,6% frente a 63,9%) y un mayor recurso a subvenciones y ayudas públicas (11,9% frente a 4,9%), amigos (5,5% frente a 1,4%) y Crowdfunding (2,6% frente a 0,5%).

En cuanto al tipo de empresas creadas por personas con discapacidad, predominan las actividades orientadas al consumo (53,4% frente a 44,0%), mientras que los servicios empresariales representan un menor porcentaje (28,2% frente a 36,7%) y el 92,8% opera en sectores de baja tecnología, frente al 86%.

Respecto a la estructura de empleo, más de la mitad de los negocios no tiene personal (54%, sin diferencia significativa con el 48,2% del resto) y hay menos microempresas de uno a cinco trabajadores (26,4% frente a 36,8%). En el caso de las empresas de entre 6 y 19 trabajadores, la cifra se iguala entre personas con y sin discapacidad (9,2% frente a 9%, respectivamente) y se supera en las de más de 20 empleados (10,3% frente a 5,9%).

Con todos estos datos, el estudio hace una serie de recomendaciones y aboga por aprovechar el optimismo y las redes, al tiempo que por trabajar el miedo al fracaso, teniendo en cuenta las diferencias por edad y sexo. Recomienda igualmente convertir la predisposición en negocios duraderos extendiendo los apoyos más allá de la creación de la empresa, especialmente durante los primeros tres años y medio, y por orientar mejor la formación; y apuesta por adaptar los apoyos a la diversidad de motivaciones, y ampliar los instrumentos de financiación.